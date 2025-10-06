Avante garante que terá espaço na chapa de Jerônimo em 2026

Secretário da Agricultura (Seagri), Pablo Barrozo, entrevistado por A TARDE - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Segundo maior partido da Bahia, o Avante será uma das siglas que terá participação na chapa majoritária do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições de 2026. A informação foi confirmada pelo secretário nacional da sigla, Pablo Barrozo, que não deu detalhes sobre o assunto.

“No Avante, é unânime dentro do partido, que nós iremos participar da chapa. Nós temos esse diálogo com o governo. Mas, na hora certa, [...] o Avante não será um problema para montagem da chapa no ano que vem”, disse Barrozo ao Portal A TARDE, na manhã desta segunda-feira, 6.

Barrozo também é um dos nomes do partido, comandado por Ronaldo Carletto, que deixará o governo de Jerônimopara disputar a um cargo eletivo. O gestor concorrerá ao posto de deputado estadual.

“Deixar o governo e a determinação do governador no dia que ele quiser, na data que ele quiser, não cabe a mim. Mas, política ano que vem a gente vai estar aí com novos desafios. A gente tem um processo de construção de um partido [Avante]”, acrescentou ele, antes da formalização da adesão da Bahia à plataforma nacional Mapa Conecta.

Barrozo ainda garante que o Avante “não será problema” na construção da chapa majoritária do governador Jerônimo, mas ressalta que a sigla não vai abrir mão do seu espaço no governo.

Atuação na Seagri

Durante entrevista, Barrozo também comentou sobre a sua atuação na Seagri, posto que assumiu em abril deste ano, em substituição ao antigo secretário Tum. A nomeação foi feita pelo governador Jerônimo (PT).

“Estou focado agora, especialmente, na gestão e na construção de uma secretaria de agricultura que converse com a Bahia toda, mas que converse com o Brasil e com o mundo diante das boas práticas, que é essa competitividade. Eu tenho certeza que com a agricultura bem feita, por uma pecuária bem feita, uma agropecuária bem feita, faz com que nós possamos ter uma Bahia mais forte e as pessoas se sintam bem", afirmou o titular da pasta.