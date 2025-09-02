Reunião setorial discute inovação e valorização do sisal na Bahia

Encontro contou com a participação de produtores, sindicatos, representantes de prefeituras e instituições parceiras - Foto: Divulgação Seagri

A 5ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial do Sisal foi realizada nesta segunda-feira, 1º, pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri). O encontro contou com a participação de produtores, sindicatos, representantes de prefeituras e instituições parceiras, que discutiram propostas para fortalecer a cadeia do sisal, com foco em inovação, valorização e desenvolvimento da região sisaleira.

Durante a reunião, o secretário estadual da Agricultura, Pablo Barrozo, destacou o papel estratégico da Câmara Setorial na articulação de soluções para os principais desafios do setor.

“Esse espaço é essencial para construirmos soluções conjuntas, fortalecermos os produtores e garantirmos o desenvolvimento da cadeia produtiva do sisal. Atuamos em parceria com prefeituras, sindicatos rurais, secretarias e instituições como a Conab e a Faeb, com o objetivo de aprimorar políticas públicas, ampliar a competitividade e abrir novos mercados. Nosso compromisso é consolidar a Bahia como a maior produtora de sisal do Brasil”, afirmou Barrozo.

O presidente da Câmara Setorial e dirigente do Sindicato Rural de Conceição do Coité, professor Rafael Mota, também reforçou a importância da integração entre os diversos segmentos envolvidos.

“É uma reunião que trata do passado, presente e futuro da cultura sisaleira na Bahia. A parceria entre as entidades, especialmente com a Seagri, que tem se mostrado aberta ao diálogo e ao desenvolvimento de projetos, é fundamental para que possamos alcançar avanços reais para quem está na ponta, os produtores.”

Já o superintendente regional da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Emanuel Carneiro, destacou a sensibilidade do setor e o papel da Conab no apoio à produção.

“A Conab está à disposição para contribuir com informações, programas e políticas públicas. Já atuamos com a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), que ajuda a estabilizar os valores da produção em períodos de baixa, promovendo maior segurança para os produtores.”

Além do fortalecimento institucional, foram debatidas pautas voltadas à valorização dos produtores e ao incentivo à modernização, inovação e aumento da produtividade.



Sisalicultura na Bahia

A região sisaleira da Bahia abrange 20 municípios e uma área de 21.256,50 km². A sisalicultura é uma das poucas atividades economicamente viáveis no semiárido nordestino, permitindo a permanência das famílias no campo mesmo em regiões com baixos índices pluviométricos.

Atualmente, a Bahia responde por aproximadamente 94,5% da produção nacional de sisal, seguida pela Paraíba (5,4%) e, em menor escala, pelo Ceará e Rio Grande do Norte (0,1% juntos).

Em 2023, o Brasil exportou sisal para 72 países, sendo os principais destinos a China (56%), Estados Unidos (19,5%), Portugal (6%), México (2%) e Canadá (1,9%). Entre os principais produtos exportados estão fibras têxteis, cordéis para atadeiras ou enfardadeiras, fios, cordas, tapetes e revestimentos para pisos (dados da Conab – 2023).