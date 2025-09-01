Expo Uauá reforça liderança da Bahia na caprinovinocultura

- Foto: Mateus Pereira

A Expo Uauá consolidou mais uma vez a posição da Bahia como líder na caprinovinocultura. Realizada de 29 a 31 de agosto, no município de Uauá, a feira reuniu produtores, criadores e especialistas em torno de 2 mil animais de alta qualidade genética. Alguns campeões chegaram a alcançar valores até 30 vezes superiores ao preço comum.

A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) foi parceira do evento, oferecendo infraestrutura completa para animais, tratadores e visitantes. Equipes técnicas acompanharam desde a chegada dos primeiros animais até a entrega das premiações aos criadores.

"A Expo Uauá representa o compromisso do Governo da Bahia com o fortalecimento da caprinovinocultura e a economia do semiárido", afirmou Pablo Barrozo, secretário estadual da Seagri. "Eventos como este consolidam nossa posição de liderança nacional e mostram como políticas públicas podem transformar tradição em desenvolvimento sustentável."

Além da exposição, a programação contou com shows, feira gastronômica e espaços de negócios, fortalecendo a economia local e o turismo rural. Para o prefeito de Uauá, Marcos Lobo, a festa também celebra a cultura da população.

Padrões de excelência e avaliação técnica

Médicos veterinários da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) validaram os animais para competição, garantindo padrões sanitários e de manejo adequados. “Idade, peso, finalidade e conformação influenciam na classificação final. Os rankings estaduais e nacionais reforçam a valorização dos criadores e das raças”, explicou Ivaldo Bonfim, técnico da Seagri.

Na arena de julgamento, o jurado Wilson Fraga, credenciado pelo Ministério da Agricultura, avaliou cada animal criteriosamente. A raça Dorper, voltada para produção de carne, dominou as competições. “Os campeões chegam a valores até 20 ou 30 vezes superiores ao preço de mercado, sendo usados em programas de reprodução e melhoramento genético”, detalhou.

Diversidade genética e mercado aquecido

A exposição contou com caprinos de corte, como Anglo-Lubiana e Boé, e leiteiros, como Saane, Togamburg e Parda Alpina. Ovinos das raças Dorper, White Dorper, Santa Inês e Morada Nova também estiveram presentes, com informações de linhagem e histórico reprodutivo, transformando o evento em um verdadeiro catálogo genético.

Dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), do IBGE, confirmam o crescimento da Bahia na atividade: entre 2022 e 2023, o rebanho de caprinos aumentou 5,8% e o de ovinos 7,4%, mantendo o estado como líder nacional em quantidade de animais.