OPERAÇÃO ERVA AFETIVA

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

Influenciadora digital, que possui mais de 300 mil seguidores, é apontada como articuladora do grupo

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

22/10/2025 - 10:46 h
Melissa Said
Melissa Said

A influenciadora digital Melissa Said, alvo da Operação Erva Afetiva, deflagrada nesta quarta-feira, 22, pela Polícia Civil da Bahia, é considerada foragida da Justiça após não ser encontrada durante buscas.

A ação, conduzida pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), teve como objetivo desarticular um grupo criminoso de atuação interestadual, envolvido com tráfico de drogas, no qual a influenciadora é investigada por apologia ao uso de entorpecentes e associação ao tráfico em Salvador. Três foram presos durante a ação.

Foragida

De acordo com o diretor do Denarc, delegado Ernandes Júnior, durante o cumprimento dos mandados relacionados à investigada, foram realizadas buscas em três endereços, onde os policiais apreenderam pequenas porções de drogas e um celular, que será submetido à perícia. A influenciadora não foi localizada e é considerada foragida.

“As diligências continuam para identificar possíveis outros envolvidos. Por meio de oitivas, diligências e trabalho de inteligência, a operação continua para localizar a foragida e esclarecer todas as circunstâncias e responsabilidades”, afirmou o delegado.

Melissa é apontada como articuladora do grupo

A influenciadora digital, que possui mais de 300 mil seguidores, é apontada como articuladora do grupo. As investigações, iniciadas em 2024, indicam que ela incentivava o transporte e o consumo de drogas, orientando seus seguidores sobre como despistar a atuação policial durante viagens e deslocamentos.

Melissa Said
Melissa Said | Foto: Reprodução/Redes sociais

A mulher também já havia sido conduzida anteriormente a uma unidade policial, após ser flagrada com uma porção de droga no aeroporto. Nas plataformas digitais, fazia apologia ao uso de entorpecentes e utilizava seu alcance para comercializar maconha, com fornecedores identificados na Bahia e em São Paulo.

As apurações ainda apontam que ela comprava a droga e repassava a alguns seguidores, por meio de contatos em redes sociais. Em uma ocasião, no período natalino, a investigada distribuiu “kits” com cigarros de maconha nas ruas, em ato de autopromoção.

Trio preso

De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, sendo cinco em Salvador e cinco em São Paulo, além de três mandados de prisão. Dois homens foram capturados em Lauro de Freitas, em cumprimento a ordens judiciais de prisão temporária.

Imagem ilustrativa da imagem Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida
| Foto: PC-BA

Um deles também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, após serem apreendidos 1,4 kg de maconha tipo “skank”, 270 gramas de haxixe, além de porções de maconha comum, balanças de precisão, embalagens plásticas, celulares, cartões e dois veículos com indícios de utilização na atividade criminosa.

Tags:

Bahia foragida influencer Melissa Said tráfico de drogas

x