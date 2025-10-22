Menu
HOME > POLÍCIA
OPERAÇÃO ERVA AFETIVA

Influencer digital baiana é investigada por tráfico de drogas

Policiais cumprem mandados na casa de Melissa Said no bairro de Patamares, em Salvador

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

22/10/2025 - 6:27 h | Atualizada em 22/10/2025 - 6:45
Melissa Said possui mais de 320 mil seguidores no Instagram
Melissa Said possui mais de 320 mil seguidores no Instagram

A influencer digital baiana Melissa Said se tornou alvo da Operação Erva Afetiva, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, na manhã desta quarta-feira, 22. A ação tem como objetivo desarticular um grupo criminoso envolvido no tráfico interestadual de drogas e na lavagem de dinheiro. Melissa Said possui mais de 320 mil seguidores no Instagram.

De acordo com a PC, Além de fazer apologia ao uso de drogas em suas redes sociais, a influenciadora também é apontada como responsável pela comercialização, armazenamento e distribuição de maconha em Salvador.

Policiais cumprem mandados na casa de Melissa Said no bairro de Patamares, na Av. Pinto de Aguiar, em Salvador. As apurações indicam ainda que a investigada mantinha fornecedores nos estados da Bahia e de São Paulo, o que reforça o caráter interestadual da operação.

Melissa Said
Melissa Said | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Cumprimentos de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão estão em andamento nas cidades baianas de Salvador e Lauro de Freitas, além dos municípios paulistas de São Paulo e Araçatuba.

investigada mantinha fornecedores nos estados da Bahia e de São Paulo
investigada mantinha fornecedores nos estados da Bahia e de São Paulo | Foto: Ascom PCBA

A Operação Erva Afetiva é conduzida pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e conta com o apoio operacional do Denarc da Polícia Civil de São Paulo, que atua de forma integrada com as equipes baianas no combate ao tráfico e à lavagem de dinheiro vinculados ao crime organizado.

Influencer baiana operação erva afetiva Polícia Civil Salvador tráfico de drogas

x