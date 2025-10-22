Melissa Said: saiba quem é blogueira investigada por tráfico de drogas

Melissa Said - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora digital Melissa Said é alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Salvador. Até a manhã desta quarta-feira, 22, ela somava mais de 326 mil seguidores no Instagram, onde costuma publicar imagens fumando e utilizando produtos à base de maconha.

De acordo com a Polícia Civil, além de fazer apologia ao uso de drogas em suas redes sociais, Melissa também é apontada como responsável pela comercialização, armazenamento e distribuição de maconha na capital baiana.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Melissa Said | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em seu perfil, Melissa se autodefine como “ervoafetiva” e se apresenta como embaixadora da marca “Bem Bolado Brasil Oficial”. A empresa comercializa, por meio do site, um kit em parceria com o Planet Hemp, vendido a R$ 199, descrito como um “tributo colecionável para quem vive a cultura hemp até a última ponta”.

Melissa também ficou conhecida por seu relacionamento com o influenciador baiano Tássio Bacelar, que morreu em 2023, após um acidente de bicicleta em Salvador. Assim como Melissa, Tássio, que tinha mais de 700 mil seguidores, produzia conteúdos relacionados ao chamado “humor canábico”.