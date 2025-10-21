Irmão de prefeito de cidade do interior é preso por estuprar criança

Criança foi atraída para a casa do suspeito - Foto: : Divulgação/Polícia Civil

Um idoso, de 75 anos, foi preso pela Polícia Civil do Maranhão, nesta terça-feira, 21, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de sete anos, na cidade de Satubinha, no interior do Maranhão, cerca de 280 km de São Luís.

O homem, que é irmão do prefeito de Satubinha, Orlando Pires Franklin, conhecido como Santos Franklin (PL), não teve o nome revelado.

As investigações apontam que o suspeito atraiu a criança para sua residência e, no local, praticou atos libidinosos e a violentou sexualmente. Foi a direção da escola que fez a denúncia e acionou o Conselho Tutelar.

A prisão em flagrante do idoso foi convertida em preventiva pela Justiça do Maranhão. A medida teve o apoio do Ministério Público do Maranhão (MP-MA). Ele foi encaminhado à Delegacia Especial da Mulher em Santa Inês e depois transferido para uma unidade prisional, onde segue à disposição da Justiça.