Mulher trans é morta a socos e chutes por ex-companheiro

A tarde desta segunda-feira, 20, a Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, foi palco de um crime chocante. A mobilizadora social e agente de educação popular em saúde Christina Maciel Oliveira, uma mulher trans de 45 anos, foi agredida e morta pelo ex-companheiro, Matheus Henrique Santos Rodrigues, de 24 anos. Ele foi preso logo após o crime e confessou à Polícia Militar que não aceitava o término do relacionamento.

De acordo com informações contidas no boletim de ocorrência, testemunhas relataram que Matheus agrediu Christina com socos, após uma discussão. Ela continuo sendo agredida com chutes na cabeça, quando já estava caída no chão. O crime ocorreu na Rua Padre Pedro Pinto.

A mulher ainda recebeu atendimento de agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, apesar dos esforços da equipe médica para reanimá-la, ela não resistiu.

Crime gravado e suspeito preso

Imagens de câmeras de segurança da área capturaram o momento da agressão. Nas gravações, é possível ver Christina carregando sacolas quando é atacada por Matheus, que, após derrubá-la, continua a agredi-la com chutes. O suspeito, ao perceber que a mulher está desacordada, ele sai andando tranquilamente.



Matheus foi encontrado a poucos metros do local do crime e não ofereceu resistência à prisão. Em seu depoimento, ele alegou que o relacionamento estava marcado por constantes desentendimentos, e que a decisão de Christina de terminar a relação e pedir que ele deixasse a casa teria sido o estopim para a agressão.