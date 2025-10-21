Menu
FEMINICÍDIO

Mulher trans é morta a socos e chutes por ex-companheiro

Homem não aceitava fim de relacionamento; ele está preso

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

21/10/2025 - 22:29 h
Christina era mobilizadora social e agente de educação popular em saúde
Christina era mobilizadora social e agente de educação popular em saúde

A tarde desta segunda-feira, 20, a Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, foi palco de um crime chocante. A mobilizadora social e agente de educação popular em saúde Christina Maciel Oliveira, uma mulher trans de 45 anos, foi agredida e morta pelo ex-companheiro, Matheus Henrique Santos Rodrigues, de 24 anos. Ele foi preso logo após o crime e confessou à Polícia Militar que não aceitava o término do relacionamento.

De acordo com informações contidas no boletim de ocorrência, testemunhas relataram que Matheus agrediu Christina com socos, após uma discussão. Ela continuo sendo agredida com chutes na cabeça, quando já estava caída no chão. O crime ocorreu na Rua Padre Pedro Pinto.

Câmeras de segurança flagraram as agressões
Câmeras de segurança flagraram as agressões

A mulher ainda recebeu atendimento de agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, apesar dos esforços da equipe médica para reanimá-la, ela não resistiu.

Crime gravado e suspeito preso

Imagens de câmeras de segurança da área capturaram o momento da agressão. Nas gravações, é possível ver Christina carregando sacolas quando é atacada por Matheus, que, após derrubá-la, continua a agredi-la com chutes. O suspeito, ao perceber que a mulher está desacordada, ele sai andando tranquilamente.

Após as agressões, Matheus sai caminhando tranquilamente
Após as agressões, Matheus sai caminhando tranquilamente

Leia Também:

Suspeito de matar atirador do exército é preso horas depois do crime
Mulher sobrevive após ser espancada e enterrada viva pelo ex-namorado
Triplo homicídio: líder do tráfico que ordenou morte das amigas é preso

Matheus foi encontrado a poucos metros do local do crime e não ofereceu resistência à prisão. Em seu depoimento, ele alegou que o relacionamento estava marcado por constantes desentendimentos, e que a decisão de Christina de terminar a relação e pedir que ele deixasse a casa teria sido o estopim para a agressão.

Belo Horizonte crimes de ódio direitos humanos mulheres trans relacionamentos abusivos violência de gênero

x