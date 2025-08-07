Atriz de Ó Paí, Ó vai parar no hospital após agressão brutal do ex

Atriz fez parte do elenco de ‘Ó Paí, Ó’ e ‘Ó Paí, Ó 2’ - Foto: Divulgação

Conhecida por interpretar Yolanda no filme ‘Ó Paí, Ó’, a atriz Lyu Árisson foi hospitalizada após ser brutalmente agredida. Ela denunciou ter sido espancada pelo ex-namorado dentro da própria casa, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 7, ele contou que o ataque ocorreu na manhã do dia 26 de julho, quando acordou sendo agredida com pauladas na cabeça. “Fiquei tonta, tentei lutar, mas ele tentou me sufocar. Achei que ia morrer”, relatou. Mesmo gravemente ferida, Lyu conseguiu escapar.

Fraturas e hematomas

A artista relatou que enganou o agressor pedindo que ele buscasse um pano para conter o sangramento e, nesse momento, correu para pedir ajuda aos vizinhos. Uma senhora da comunidade a socorreu e a levou ao hospital. De lá, ela foi transferida para o Hospital Ortopédico da Bahia, onde segue internada com três fraturas no braço e múltiplos hematomas pelo corpo.

Lyu Árisson disse que só agora decidiu tornar o caso público, pois estava com o rosto desfigurado. “Esperei os hematomas diminuírem, eu estava irreconhecível. Foi tudo dentro da minha casa, ele trancou portas e janelas para ninguém ouvir meus gritos”, revelou. Também explicou que o ex demonstrava comportamento controlador e tentava afastá-la de amigos e familiares dias antes da agressão.

Transfobia

Atriz seguiu o relato e afirmou que o crime tem motivações transfóbicas. “A transfobia e a homofobia estão aí. Ele não aceitava o fim, queria me isolar. Não tolerarei agressão contra nenhuma mulher, nenhuma trans, e principalmente contra mim”, declarou. Ela aproveitou a ocasião para agradecer aos profissionais de saúde, aos vizinhos que prestaram socorro e à comunidade que esteve ao seu lado no momento mais difícil.

Agressor preso

De acordo com Lyu, o agressor foi preso e o caso já está sendo acompanhado por seus advogados. Além disso, a artista afirmou que irá formalizar a denúncia com boletim de ocorrência e exame de corpo de delito assim que receber alta médica. Se eu não tivesse conseguido fugir, estaria morta. Estou viva e vou denunciar, porque a gente não pode se calar diante de nenhuma forma de violência”, completou.

Assista ao relato: