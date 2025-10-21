Suspeito de matar atirador do exército é preso horas depois do crime

Testemunhas contaram que o jovem tentou reagir, quando foi atingido pelos disparos na região da cabeça - Foto: Redes sociais

O suspeito matar o atirador do Exército Gabriel Lopes Santos, de 19 anos, durante um assalto em Santo Antônio de Jesus, foi preso nesta terça-feira, 21, em flagrante pelo crime de latrocínio.

A prisão do suspeito ocorreu no bairro Zilda Arns, realizada por equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (4ª Coorpin/Santo Antônio de Jesus) em conjunto com o Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Leste).

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ficha criminal

O investigado possui antecedentes criminais, incluindo uma prisão anterior por tráfico de drogas, e havia sido liberado em 26 de agosto deste ano.

Ele foi encaminhado à Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, onde passou por exames de corpo de delito e permanece custodiado, à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime e identificar outros possíveis envolvidos.

O crime

O crime aconteceu na segunda-feira, 20, bairro Cajueiro, quando Gabriel foi abordado por dois indivíduos que tentaram roubar seu celular. A vítima reagiu à ação, sendo atingida por disparos de arma de fogo e morrendo no local.