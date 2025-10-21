Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Suspeito de matar atirador do exército é preso horas depois do crime

Gabriel Lopes Santos, de 19 anos, foi vítima de uma latrocínio

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

21/10/2025 - 21:24 h
Testemunhas contaram que o jovem tentou reagir, quando foi atingido pelos disparos na região da cabeça
Testemunhas contaram que o jovem tentou reagir, quando foi atingido pelos disparos na região da cabeça -

O suspeito matar o atirador do Exército Gabriel Lopes Santos, de 19 anos, durante um assalto em Santo Antônio de Jesus, foi preso nesta terça-feira, 21, em flagrante pelo crime de latrocínio.

A prisão do suspeito ocorreu no bairro Zilda Arns, realizada por equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (4ª Coorpin/Santo Antônio de Jesus) em conjunto com o Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Leste).

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ficha criminal

O investigado possui antecedentes criminais, incluindo uma prisão anterior por tráfico de drogas, e havia sido liberado em 26 de agosto deste ano.

Leia Também:

Mulher sobrevive após ser espancada e enterrada viva pelo ex-namorado
Triplo homicídio: líder do tráfico que ordenou morte das amigas é preso
Soteropolitano em situação de rua é morto a tiros no Rio de Janeiro

Ele foi encaminhado à Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, onde passou por exames de corpo de delito e permanece custodiado, à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime e identificar outros possíveis envolvidos.

O crime

O crime aconteceu na segunda-feira, 20, bairro Cajueiro, quando Gabriel foi abordado por dois indivíduos que tentaram roubar seu celular. A vítima reagiu à ação, sendo atingida por disparos de arma de fogo e morrendo no local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia crime violento Gabriel Lopes investigação criminal latrocínio Polícia Civil prisão em flagrante roubo seguido de morte Santo Antônio de Jesus segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Testemunhas contaram que o jovem tentou reagir, quando foi atingido pelos disparos na região da cabeça
Play

Japinha do CV fingiu ter sido morta em operação anterior

Testemunhas contaram que o jovem tentou reagir, quando foi atingido pelos disparos na região da cabeça
Play

Vídeo: trio de assaltantes morre em confronto após roubar ônibus

Testemunhas contaram que o jovem tentou reagir, quando foi atingido pelos disparos na região da cabeça
Play

Operação contra vereadores na Bahia bloqueou R$ 17 milhões de facção

Testemunhas contaram que o jovem tentou reagir, quando foi atingido pelos disparos na região da cabeça
Play

Vereador é preso em operação contra tráfico e homicídios na Bahia

x