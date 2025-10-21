Menu
POLÍCIA
ATAQUE BRUTAL

Violência em família: homem esfaqueia esposa, cunhados e amiga

Crime ocorreu após grupo sair de festa; esposa disse não saber motivo das agressões

Redação

Por Redação

21/10/2025 - 23:04 h
Homem agrediu grupo logo após retornar para casa, após festa de aniversário
Um episódio de violência chocou os moradores do bairro Marcos Freire, em Vilhena, em Rondônia, na tarde desta segunda-feira, 20. Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso após esfaquear a esposa, os cunhados e uma amiga. As vítimas foram atingidas principalmente nas mãos, quando tentavam se defender dos golpes.

O crime aconteceu logo após uma festa de aniversário. O homem começou a demonstrar um comportamento agressivo, assim que retornaram para casa. A esposa dele, uma jovem de 22 anos, afirmou que não houve motivo para as agressões.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, o agressor colocou as mãos na cabeça e se rendeu. Ele foi detido e levado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp). O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorro às vítimas e, em seguida, as encaminhou para atendimento médico.

