Violência em família: homem esfaqueia esposa, cunhados e amiga

Homem agrediu grupo logo após retornar para casa, após festa de aniversário - Foto: Reprodução

Um episódio de violência chocou os moradores do bairro Marcos Freire, em Vilhena, em Rondônia, na tarde desta segunda-feira, 20. Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso após esfaquear a esposa, os cunhados e uma amiga. As vítimas foram atingidas principalmente nas mãos, quando tentavam se defender dos golpes.

O crime aconteceu logo após uma festa de aniversário. O homem começou a demonstrar um comportamento agressivo, assim que retornaram para casa. A esposa dele, uma jovem de 22 anos, afirmou que não houve motivo para as agressões.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, o agressor colocou as mãos na cabeça e se rendeu. Ele foi detido e levado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp). O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorro às vítimas e, em seguida, as encaminhou para atendimento médico.