Cela de onde detentos fugiram tinha defeito na grade, afirma delegado

Os três estavam custodiados na cela 29 do Pavilhão 10 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A cela onde estavam os três detentos que fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana, nesta terça-feira, 21, apresentou defeito. O delegado responsável por investigar a fuga do trio, João Uzzum, afirmou que a perícia identificou o problema.

"Nos dirigimos até o Complexo Penitenciário de Feira de Santana, onde, juntamente com o Departamento de Polícia Técnica foi realizada uma perícia. Verificou-se um problema na grade da cela do Pavilhão 10, onde ocorreu essa fuga", disse o delegado, em entrevista à TV Subaé.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O delegado disse ainda que a perícia deve determinar se o defeito na grade foi causado por falta de manutenção ou por um arrombamento realizado pelos próprios fugitivos. Ainda segundo ele, após sair da cela, o trio utilizou uma corda feita com lençóis para subir o muro do pavilhão e chegar área externa.

"Pularam para a área externa, onde tem uma cerca. [Depois], pularam essa cerca que deu acesso a toda a área do presídio, onde tem um muro. [Em seguida], eles subiram esse segundo muro, onde havia uma guarita, que estava vazia", relatou.

Uzzum também revelou que na parte interna do pavilhão não existe câmera de segurança. A fuga pode ter acontecido no período entre 1h30 e 3h.

Após alcançar o segundo muro, o trio de fugitivos pulou uma última cerca e conseguiu acessar a via pública. O caso ainda é investigado pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA), que está ouvindo policiais penais e outros detentos.

Fugitivos

Os criminosos foragidos foram identificados como Lucas Conceição dos Santos, Daniel Costa Lima e Paulo Ricardo Santos Silva. Os três estavam custodiados na cela 29 do Pavilhão 10, onde foi constatada a violação da grade por volta das 8h30.