Temporal continua: veja os bairros mais afetados em Salvador

Bairro da Mata Escura lidera o acumulado - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

As fortes chuvas que atingem Salvador continuam causando transtornos em diversos bairros da capital baiana. De acordo com o boletim emitido pelo Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil (Codesal) nesta quinta-feira, 23, Mata Escura, Stiep e Marechal Rondon registraram os maiores volumes de chuva nas últimas 12 horas.

O levantamento aponta que o bairro da Mata Escura lidera o acumulado com 63,6 mm, seguido por Stiep, com 48,6 mm, e Marechal Rondon, com 47,4 mm.

Ainda segundo a Codesal, o volume de chuva acumulado nas últimas horas supera a média climatológica de outubro, que é de 91 mm para todo o mês, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Bairros com maiores acumulados de chuva nas últimas 12h

Mata Escura — 63,6 mm

Stiep — 48,6 mm

Marechal Rondon — 47,4 mm

Arraial do Retiro — 46,6 mm

Boa Vista de São Caetano — 44,9 mm

Boca do Rio — 39,8 mm

Sete de Abril — 39,4 mm

Plataforma — 38,4 mm

Alagamentos

Foram registrados alagamentos em diversos bairros, principalmente nas nas regiões da:

Pituba;

Fazenda Coutos;

Bairro da Paz;

Itapuã;

Uruguai;

Jardim das Margaridas;

Cajazeiras 11.

Sirenes ativadas

Além das ocorrências registradas, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) ainda ativou ao menos 12 sirenes de alerta em comunidades de Salvador que estão em situação de alerta máximo, sendo algumas delas:

Mangabeira, na região de Cajazeiras;

Vila Picasso, na Capelinha de São Caetano;

Voluntários da Pátria, no Lobato;

Moscou, em Castelo Branco;

Creche, em Castelo Branco;

Mamede, no Alto da Terezinha;

Bosque Real, em Sete de Abril;

Olaria, em Sete de Abril;

Irmã Dulce, em Cajazeiras VII;

Marotinho, em Bom Juá.

Ocorrências

As fortes chuvas que atingem Salvador também provocaram 12 ocorrências em diferentes regiões da cidade, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Entre os principais registros estão ameaças de desabamento e deslizamento de terra, árvores caídas e destelhamentos de imóveis.

De acordo com o levantamento, os bairros com maior número de chamados foram Cajazeiras, com quatro ocorrências, e Cabula/Tancredo Neves, com três. As demais foram registradas nas regiões de Subúrbio/Ilhas, Itapuã/Ipitanga, Liberdade, Pau da Lima e Valéria.

Entre os casos, houve cinco ameaças de desabamento, duas quedas de árvores, um deslizamento de terra, um destelhamento, uma infiltração, uma ameaça de deslizamento e uma orientação técnica.

A Defesa Civil segue em estado de alerta, monitorando pontos de alagamento e áreas de risco de deslizamento de terra. O órgão orienta que, em caso de emergência, a população entre em contato pelo telefone 199.

