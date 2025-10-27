Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MAIS DE UMA VEZ

Relembre todas acusações de agressão contra Dado Dolabella

Dado foi acusado de violência contra mulher mais uma vez

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

27/10/2025 - 11:59 h
Dado Dolabella foi acusado de violência contra a mulher mais uma vez
Dado Dolabella foi acusado de violência contra a mulher mais uma vez -

O ator Dado Dolabella foi acusado de violência contra a mulher mais uma vez. Marcela Tomaszewski, sua então namorada, registrou queixa contra o ator após a circulação de um vídeo onde ela aparece chorando, afirmando ter sido agredida e com hematomas pelo corpo.

O advogado de Marcela confirmou ao Metrópoles que ela teria sido vítima de agressões físicas e verbais cometidas por Dado. Segundo ele, a modelo teria sido pressionada a gravar um vídeo negando o episódio, publicado sob orientação do ator e de sua advogada no último sábado, 25.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Porém, essa não foi a primeira vez que Dado se envolveu em uma polêmica de violência contra a mulher.

Leia Também:

Choveu? Confira dicas de lazer para esta segunda em Salvador
Paz selada? Neymar reata com Globo após anos de afastamento
Atacante do Flamengo é visto na balada após derrota e acaba detonado

Relembre casos de agressão envolvendo Dado Dolabella:

Luana Piovani

Luana Piovani denunciou, em 2008, o então namorado após ser empurrada por ele em uma boate na Gávea, no Rio. A cena foi registrada por câmeras, e uma camareira que tentou intervir também foi agredida. O ator foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão em regime aberto e à indenização da funcionária.

Viviane Sarahyba

Já em 2009, quando ele estava casado com Viviane Sarahyba, surgiram novas denúncias de agressão. A justiça determinou que ele se afastasse da casa do casal. Anos depois, ele foi condenado a penas alternativas por ofensas e ameaças, convertidas em 1 ano e 15 dias de prisão em regime aberto.

Marina Dolabella

O outro caso aconteceu em 2020, quando sua prima e ex-namorada, Marina Dolabella, registrou boletim de ocorrência após sete meses de relacionamento. Ela relatou tapas, socos, puxões de cabelo e xingamentos. A justiça concedeu medida protetiva que proíbe o ator de se aproximar dela.

Dani Souza

Já em junho de 2024, Dani Souza relembrou um momento polêmico que viveu com Dado Dolabella na primeira edição de A Fazenda. A modelo contou que foi agredida com um chicote pelo ator em uma festa e que nada aconteceu no reality.

Wanessa Camargo

Um dos casos mais recentes é deste ano. Dado foi acusado de agredir Wanessa Camargo, com quem viveu um relacionamento, no Bar do Vidal, localizado da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Dado teria ficado incomodado com a aproximação de Wanessa e Luan Pereira, e teria empurrado a cantora durante uma briga.

A assessoria de imprensa de Wanessa Camargo afirmou desconhecer o assunto. “E não vamos nos manifestar a respeito. A Wanessa Camargo ensaiou o Dança dos Famosos, na quinta e na sexta, no Projac, normalmente”, disse.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dado dolabella violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dado Dolabella foi acusado de violência contra a mulher mais uma vez
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Dado Dolabella foi acusado de violência contra a mulher mais uma vez
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Dado Dolabella foi acusado de violência contra a mulher mais uma vez
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Dado Dolabella foi acusado de violência contra a mulher mais uma vez
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x