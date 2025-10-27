Cantora de pagode enfrenta ordem de despejo de imóvel milionário

Cantora famosa de pagode baiano - Foto: Reprodução| Freepik

Conhecida como “A Dama”, a cantora Allana Sarah recebeu uma intimação para devolver a mansão milionária onde morava, localizada em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Avaliada em mais de R$ 1 milhão, a casa, marcada por polêmicas do antigo relacionamento da artista, volta a ser destaque por um novo motivo.

A cantora de pagode foi notificada a retirar seus pertences do imóvel nesta segunda-feira, 27. A decisão decorre de uma disputa judicial com o influenciador Yuri Santana, proprietário da casa, que buscava a rescisão do contrato e a reintegração de posse do imóvel.

Em entrevista à RecordTV, Allana explicou que não se trata de uma ordem de despejo.

"Na verdade, existe uma briga na Justiça desde o ano passado. Eu já estava ciente de que, em algum momento, a ordem iria sair. Como eu tinha muita coisa na casa, e quando vim morar em Salvador, não trouxe nada, agora que a Justiça determinou, fui retirar meus pertences de lá”, afirmou.

A cantora também negou qualquer ligação do caso com sua ex-namorada e esclareceu o motivo da ação judicial: “Não tem nada a ver com minha ex, é com os proprietários mesmo da casa[...]Eu dei uma entrada, mas o imóvel tinha alguns problemas e o caso acabou indo para a Justiça, para que eu devolvesse a casa e eles me devolvessem o valor que paguei de entrada”, explicou.

O advogado Caique Cardoso, que representa o influenciador Yuri Santana, confirmou que Allana não teria cumprido todas as cláusulas do acordo. Segundo ele, a cantora pagou apenas R$ 100 mil como sinal de entrada, apesar de o imóvel ter sido negociado por R$ 1 milhão, e não respeitou os prazos estipulados no contrato.