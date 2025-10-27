A Dama se pronuncia após polêmica envolvendo mansão milionária

A Dama do Pagode - Foto: Reprodução| Instagram

Uma polêmica envolvendo a cantora baiana Allana Sarah, conhecida como A Dama do Pagode, movimentou as redes sociais nesta segunda-feira,27. A artista teria sido despejada de uma mansão avaliada em R$ 1 milhão, localizada na região metropolitana de Salvador, em Lauro de Freitas.

Com a repercussão do caso, Allana concedeu entrevista à coluna Sabendo com Vini, do Portal MASSA!, e explicou a situação judicial.

“Eu estava realmente esperando a ordem judicial determinar que eu devolvesse a casa, e que eles devolvessem meu dinheiro. [...] Não teve despejo, porque eu não estava morando lá; eram apenas minhas coisas que estavam no imóvel”, afirmou a cantora.

A Dama do Pagode também contou que tentou recorrer para reaver o valor pago como entrada no imóvel, mas ainda não obteve resposta. “Não fizeram a devolução do valor. A Justiça determinou que eu teria que devolver a casa. Essa parte da devolução do dinheiro a gente está correndo atrás, porque eles não querem devolver o valor”, explicou.

Durante a entrevista, a cantora ainda esclareceu o motivo da presença da Polícia Militar durante a retirada dos móveis, afirmando que se tratava apenas de um procedimento padrão.

"A polícia estava presente apenas porque é o procedimento padrão. Quando o oficial de Justiça vai, a polícia o acompanha para evitar qualquer tipo de conflito ou confusão. Mas não houve nada disso”, garantiu.

Sobre o caso

A cantora de pagode foi notificada a retirar seus pertences do imóvel nesta segunda-feira,27. A decisão decorre de uma disputa judicial com o influenciador Yuri Santana, proprietário da casa, que buscava a rescisão do contrato e a reintegração de posse do bem.

O advogado Caique Cardoso, que representa Yuri Santana, confirmou que Allana não teria cumprido todas as cláusulas do acordo. Segundo ele, a cantora pagou R$ 100 mil como sinal de entrada, apesar de o imóvel ter sido negociado por R$ 1 milhão, e não respeitou os prazos estipulados em contrato.