HOME > ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Ex-advogado de vítima explica por que deixou caso contra Dado Dolabella

Após repercussão das agressões e novas imagens, defensor revela o motivo da saída do processo

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

27/10/2025 - 18:35 h
Revelação acontece após dias de intensa repercussão nas redes sociais
O caso de agressão envolvendo Dado Dolabella e a modelo Marcela Tomaszewski ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira, 27. O advogado da vítima, Diego Candido, anunciou que deixou o caso pouco tempo depois de afirmar que tomaria medidas judiciais contra o ator.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, Diego explicou o motivo de sua decisão, após a notícia de sua saída ser publicada pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco, que também afirmou que o casal teria reatado o relacionamento.

Leia Também:

A Dama se pronuncia após polêmica envolvendo mansão milionária
Casal famoso é baleado em ataque brutal no Rio de Janeiro; entenda
Cantora de pagode enfrenta ordem de despejo de imóvel milionário

“Não sei se eles voltaram, mas ela decidiu não denunciar. E eu saio do caso por não concordar”, declarou o advogado.

A revelação acontece após dias de intensa repercussão nas redes sociais, com o público cobrando explicações sobre a suposta agressão sofrida por Marcela.

Novas imagens da briga

A polêmica envolvendo Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski se intensificou na madrugada desta segunda-feira, 27, quando novas imagens da briga foram publicadas nas redes sociais.

Depois de Dado afirmar que os vídeos anteriores haviam sido tirados de contexto, Rafaela Clemente, amiga da modelo, voltou a se manifestar e divulgou novas gravações da confusão.

Nos stories do Instagram, Marcela aparece mostrando o pescoço com marcas vermelhas. Ao fundo, é possível ouvir uma voz feminina dizendo: “tu dá uma de bom só porque sua mãe é mais famosa”. Dado, então, rebate: “Dá licença”, e a modelo responde: “não, não”.

Na legenda das publicações, Rafaela Clemente fez duras críticas ao ator: “Fora do contexto? Esse braço seu apareceu ali por montagem? Deixa de conversa, seu covarde! Todos os amigos da Marcela sabem a verdade.”

Hematomas e machucados

No domingo, 26, a amiga Rafaela Clemente, que mora na Espanha, também havia publicado fotos e vídeos mostrando os ferimentos de Marcela. Nas imagens, a miss aparece com hematomas e um dedo imobilizado, além de manchas roxas pelo corpo.

Rafaela usou o Instagram para denunciar o ator e chamá-lo de “agressor”, reforçando o apelo por justiça e apoio à modelo. As postagens rapidamente ganharam repercussão, gerando indignação entre seguidores e fãs do casal.

Bate-boca após a agressão

Mesmo após as denúncias, Marcela Tomaszewski apareceu ao lado de Dado Dolabella, negando publicamente que tenha sido agredida. Pouco tempo depois, novas imagens do pós-briga foram divulgadas, reacendendo a polêmica.

Nos vídeos, a modelo aparece com o pescoço e a mão avermelhados, enquanto conversa com o ator. Em determinado momento, Dado afirma: “Ele mereceu” — sem deixar claro a quem se referia — e é confrontado por Marcela: “Eu devo ter merecido também por ter pedido pra ti botar menos sal na comida”.

O ator responde com ironia: “É, foi por isso”.

Após o episódio, a amiga da modelo publicou as gravações, chamou o ator de “covarde” e afirmou que foi bloqueada por Marcela após aconselhá-la a apagar stories em que negava a agressão.

“Dado Dolabella agressor! Não adianta mexer com quem tem gente. Você vai pra cadeia, seu covarde!!! E você, Marcela, que me bloqueou por ter mandado você apagar os stories mentindo e dizendo que ele não te agrediu, postarei aqui tudo que você me enviou da agressão”, escreveu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

dado dolabella polêmica

Ver todas

Revelação acontece após dias de intensa repercussão nas redes sociais
