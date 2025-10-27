Menu
PROJETO

Novo álbum da Banda Filhos do Brasil mistura ritmos e nova identidade

Disco é dividido em duas partes

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

27/10/2025 - 23:06 h
Filhos do Brasil
Filhos do Brasil -

A banda Filhos do Brasil lança a primeira parte do álbum “Alumiar” nas plataformas digitais. Dividido em duas partes, o disco traz uma identidade inspirada no formato dos vinis e marca uma nova fase do grupo.

Formado por João Lucas (filho de Saulo), Migga (filho de Carlinhos Brown), Pierrinho (filho de Pierre Onassis) e Raysson Lima (filho de Tonho Matéria), o grupo apresenta no novo álbum um reflexo do amadurecimento artístico e da expansão criativa da banda.

João Lucas comenta sobre a mistura de ritmos presente no projeto:"É um álbum 100% autoral, cheio de esperança e felicidade. Misturamos forró, pagode, samba-reggae, MPB… tudo com a força da música da Bahia e a nossa identidade. ‘Alumiar’ é luz, é recomeço".

O álbum reafirma o compromisso do grupo em levar a música baiana para todo o Brasil. Migga, filho de Carlinhos Brown, compartilha suas expectativas.

"Sonhamos alto. Queremos levar este álbum para o Brasil e para o mundo, misturando línguas, ritmos e culturas. Que ‘Alumiar’ possa tocar o máximo de corações e ouvidos possíveis", destaca.

O projeto traz diversas músicas, como “Nada em mim é ímpar, meu eu é tão nós”, “Meu Eu”, “Yá Odara”, entre outras canções que compõem o lado A do álbum.

x