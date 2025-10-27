VÍDEO
Ivete Sangalo se emociona ao encontrar ícone mirim baiano; veja
Vídeo mostra encontro entre Ivete e o artista
Por Edvaldo Sales
A cantora Ivete Sangalo protagonizou um momento emocionante no domingo, 26. Ela encontrou o pequeno Ruan Vitor, de 9 anos, conhecido como Vaqueirinho, durante as gravações do novo DVD de João Gomes, realizadas no Rio de Janeiro.
O encontro aconteceu nos bastidores do evento. “Eu precisava ver esses olhos. Deus te abençoe”, disse a artista ao ver o garoto. Ruan é natural de São Félix e morador de Muritiba, no Recôncavo da Bahia.
A criança ganhou projeção nacional após viralizar nas redes com um vídeo cantando uma composição autoral de forró em ritmo de vaquejada. O talento do menino foi notado e a vida do jovem foi transformada.
Veja o encontro entre Ivete e Vaqueirinho:
Atualmente, o menino acumula 2,5 milhões de seguidores e já é considerado uma das grandes revelações da nova geração da música nordestina. Vaqueirinho também chamou atenção fora do país.
Um de seus vídeos foi remixado pelo produtor musical e influenciador Justin Vibes e acabou compartilhado pela atriz norteamericana Viola Davis.
DVD de João Gomes
João Gomes gravou o DVD nos Arcos da Lapa. Ruan foi um dos convidados especiais e dividiu o palco com o pernambucano em um show que celebrou as raízes nordestinas.
Ivete também participou do projeto e cantou com João sucessos como ‘Saudade Chama Por Você’ e ‘Petrolina, Juazeiro’. A gravação reuniu ainda nomes como Zeca Pagodinho, Tarcísio do Acordeon, JotaPe e Mestrinho.
