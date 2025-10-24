Menu
ROMANCE

Claudia Leitte expõe medo de boatos envolvendo relacionamento

A famosa compartilhou registros ao lado do marido e fez um desabafo

Por Franciely Gomes

24/10/2025 - 18:13 h
Claudia Leitte abriu o coração e falou sobre seus medos com relação à exposição de sua família e aos boatos envolvendo seu relacionamento na mídia. A cantora compartilhou alguns registros ao lado do marido, Márcio Pedreira, e dos filhos nesta sexta-feira, 24, e desabafou sobre o assunto.

“Há tantas teorias nessa 'bendita' internet que sempre que vou postar algo pessoal, meu coração fica mais acelerado. Então, este post será uma oração em favor do meu marido e de sua família — o que, obviamente, inclui a mim e aos nossos filhos (risos)", escreveu ela.

"O melhor de tudo é que, muito embora eu tente apenas falar de você, Márcio, neste dia 24 de outubro de 2025, não acho uma foto sua, sozinho”, completou.

“Deus amado e misericordioso te abençoou, meu amor, desde o momento em que o formou no ventre de sua linda mãe. Ele o predestinou à família, à bondade, à vitória e à liderança", continuou.

"Eu te admiro tanto que só lhe peço que continue com SUA obra, livrando-o de todo mal, abastecendo seus celeiros e fazendo seus dias tão leves quanto sua alma, tão brilhantes quanto seu espírito e que te conceda saúde em demasia e proteção sob SUAS asas, para que você desfrute de tudo isso em PAZ!”, reforçou.

Por fim, a famosa celebrou o aniversário do marido e desejou coisas boas para ele. “Parabéns por ser alguém que faz a diferença neste mundo, sem fazer alardes, mas, sempre reluzindo a Graça de Deus! Te amo até Jesus voltar! Feliz Aniversário! P.S.: É gratificante demais procurar fotos suas e ver que você e nós 5 somos um só! P.S.2: Você é minha pessoa favorita neste mundo… depois de Cristo!”, finalizou.

Tags:

Claudia Leitte

x