Paz selada? Neymar reata com Globo após anos de afastamento

Atleta vai dividir espaço com a filha Mavie e a esposa Bruna Biancardi - Foto: Raul Baretta | Santos FC

O jogador Neymar reatou com a TV Globo após anos de distanciamento. A reaproximação acontece neste sábado, 25, no ‘Altas Horas’ edição especial dedicada ao Criança Esperança, em uma participação que une família, emoção e causas sociais.

O atleta vai dividir espaço com a filha Mavie e a esposa Bruna Biancardi, falar da infância, do retorno ao Santos e do trabalho com seu instituto. A plateia vai ser formada por crianças atendidas por projetos sociais.

A participação no programa comandado por Serginho Groisman marca a reaproximação oficial entre o jogador e a emissora, depois de anos de afastamento.

O que causou o afastamento?

O distanciamento de Neymar da Globo foi causado por críticas feitas ao longo dos anos por comentaristas da emissora. Entre elas, algumas declarações de Galvão Bueno, com quem o jogador teve uma relação tensa.

Galvão chegou a dizer, em 2023, publicamente que havia uma tensão entre os dois e que Neymar “não se sentia bem” ao lado dele. Além disso, o narrador negou que tenha chamado o craque de “idiota” em um áudio vazado, mas o desgaste na relação já era evidente.

Volta ao Santos

“Voltar foi algo surreal, não esperava ser recebido como fui […], foi muito emocionante rever meus amigos e minha família naquele momento”, disse Neymar sobre sua volta ao Santos, onde começou a carreira. Neymar também falou do Instituto Projeto Neymar Jr., que hoje atende cerca de 3 mil crianças, e sobre o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026.