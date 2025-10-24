CONTOU TUDO!
Ator da Globo se pronuncia sobre conversa picante com Gracyanne
O artista contou detalhes sobre as mensagens trocadas com a famosa
Por Franciely Gomes
João Vicente de Castro quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o vazamento das mensagens picantes que tocou com Gracyanne Barbosa. O ator da Globo criticou o vazamento e exposição da conversa, alegando que as falas foram ditas na hora do tesão.
“Quando você está com tesão, a última coisa que você quer é ser visto. Coisas faladas em foro íntimo, ficam em foro íntimo”, disse ele, durante o quadro ‘Não Importa’, com Gregório Duvivier.
O artista ainda rebateu as críticas que a ex-mulher de Belo recebeu sobre a aparência dela, alegando que até namoraria com ela caso realmente estivesse interessado.
“O que mais me impressionou é um preconceito nos comentários. 'Nossa, como que pode, ele com ela?'. Eu poderia ficar com ela, sem problema nenhum. Poderia namorar com ela, sem problema nenhum”, disparou.
Por fim , o famoso garantiu que este tipo de conversa é normal entre os adultos. “Atire a primeira pedra quem não fez um papozinho safado na DM”, afirmou ele aos risos.
