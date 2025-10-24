Menu
SUSTO

Influenciadora famosa revela aneurisma cerebral: “Semana difícil”

A famosa revelou a diagnóstico da doença durante um reality show

24/10/2025 - 13:50 h
A famosa desabafou sobre a doença
Kim Kardashian passou por um momento delicado com relação a sua saúde. A influenciadora contou que descobriu um aneurisma cerebral após realizar exames de imagem na região da cabeça.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

A revelação foi feita durante o primeiro episódio do reality show ‘The Kardashians’, que mostra os bastidores da vida da família dela, famosa nos Estados Unidos e em outros países. “Parece um pequeno aneurisma”, disse ela durante o programa.

A famosa ainda desabafou sobre o diagnóstico da doença. “Eles dizem: ‘Apenas estresse’. As pessoas acham que eu posso me dar ao luxo de ir embora. Esta semana foi a semana mais difícil da minha vida”, disparou.

Vale lembrar que o aneurisma é uma lesão que cresce silenciosamente, sem causar sintomas, até que seja descoberto. Ele normalmente é diagnosticado quando rompe, o que pode levar a morte.

