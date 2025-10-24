Influenciador diz que perdeu virgindade com Carlinhos Maia e expõe traição

Cralinhos não se manifestou sobre o assunto - Foto: Reprodução | Instagram

Carlinhos Maia viu seu nome envolvido em uma polêmica nesta sexta-feira, 24. O famoso foi acusado de tirar a virgindade do influenciador Chulipa enquanto ainda estava casado com o apresentador Lucas Guimarães.

Em seu perfil do Instagram, Chulipa contou detalhes da relação íntima com o influenciador, que aconteceu há três anos, durante uma festa organizada por ele.

“Estou contando não por fama, porque já sou um cara conhecido, e sim porque estava preso em mim. E o Carlinhos está largado agora. Se eu soubesse que aconteceria isso, nunca teria ido naquele hotel”, disse ele.

“Nós ficamos conversando por uns cinco minutos, e, de repente, o Carlinhos Maia se levantou da cadeira, me agarrou e me beijou. Não esperava aquela reação, fiquei em choque. Aí ele me jogou na cama e acabou rolando. Começamos a ficar, e ele queria o meu cabaço, mas eu nunca tinha liberado para ninguém”, relembrou.

Por fim o jovem confessou que se machucou durante o sexo com Carlinhos, devido ao tamanho e grossura do órgão sexual dele. “Nesse dia eu até chorei, porque era enorme, acabou comigo. Estou contando porque é uma coisa que está presa dentro de mim há três anos. Só liberei porque ele pediu muito, fiquei machucado”, confessou.

Chocado com esse relato do chulipa sobre o carlinhos maia…. pic.twitter.com/komSvXaxWt — victor (@chwrrybIossom) October 23, 2025

Conversas íntimas

Após seu relato, Chulipa compartilhou prints de mensagens íntimas enviadas pelo famoso. Na conversa, ele afirma que gostaria de se encontrar novamente com o amante, mas não quer manter uma relação.

“Já tenho uma vida, mas nossa parada é legal, sem compromisso. Você sabe disso. Seu c*zinho tem dono”, escreveu Carlinhos, sem esconder o clima de intimidade entre eles.

Por fim, o rapaz afirmou que se sentiu usado por Maia. “Continuamos conversando pelo Instagram por um ou dois dias, depois nunca mais ele me mandou mensagem. Eu me senti muito usado, porque o intuito dele me chamar para hotel era acabar com meu cabaço”, concluiu.