TRAIÇÃO

Influenciador diz que perdeu virgindade com Carlinhos Maia e expõe traição

O rapaz ainda expôs prints de mensagens picantes com o famoso

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/10/2025 - 18:01 h
Cralinhos não se manifestou sobre o assunto -

Carlinhos Maia viu seu nome envolvido em uma polêmica nesta sexta-feira, 24. O famoso foi acusado de tirar a virgindade do influenciador Chulipa enquanto ainda estava casado com o apresentador Lucas Guimarães.

Em seu perfil do Instagram, Chulipa contou detalhes da relação íntima com o influenciador, que aconteceu há três anos, durante uma festa organizada por ele.

“Estou contando não por fama, porque já sou um cara conhecido, e sim porque estava preso em mim. E o Carlinhos está largado agora. Se eu soubesse que aconteceria isso, nunca teria ido naquele hotel”, disse ele.

“Nós ficamos conversando por uns cinco minutos, e, de repente, o Carlinhos Maia se levantou da cadeira, me agarrou e me beijou. Não esperava aquela reação, fiquei em choque. Aí ele me jogou na cama e acabou rolando. Começamos a ficar, e ele queria o meu cabaço, mas eu nunca tinha liberado para ninguém”, relembrou.

Por fim o jovem confessou que se machucou durante o sexo com Carlinhos, devido ao tamanho e grossura do órgão sexual dele. “Nesse dia eu até chorei, porque era enorme, acabou comigo. Estou contando porque é uma coisa que está presa dentro de mim há três anos. Só liberei porque ele pediu muito, fiquei machucado”, confessou.

Conversas íntimas

Após seu relato, Chulipa compartilhou prints de mensagens íntimas enviadas pelo famoso. Na conversa, ele afirma que gostaria de se encontrar novamente com o amante, mas não quer manter uma relação.

“Já tenho uma vida, mas nossa parada é legal, sem compromisso. Você sabe disso. Seu c*zinho tem dono”, escreveu Carlinhos, sem esconder o clima de intimidade entre eles.

Por fim, o rapaz afirmou que se sentiu usado por Maia. “Continuamos conversando pelo Instagram por um ou dois dias, depois nunca mais ele me mandou mensagem. Eu me senti muito usado, porque o intuito dele me chamar para hotel era acabar com meu cabaço”, concluiu.

x