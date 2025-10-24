TRAIÇÃO
Influenciador diz que perdeu virgindade com Carlinhos Maia e expõe traição
O rapaz ainda expôs prints de mensagens picantes com o famoso
Por Franciely Gomes
Carlinhos Maia viu seu nome envolvido em uma polêmica nesta sexta-feira, 24. O famoso foi acusado de tirar a virgindade do influenciador Chulipa enquanto ainda estava casado com o apresentador Lucas Guimarães.
Em seu perfil do Instagram, Chulipa contou detalhes da relação íntima com o influenciador, que aconteceu há três anos, durante uma festa organizada por ele.
“Estou contando não por fama, porque já sou um cara conhecido, e sim porque estava preso em mim. E o Carlinhos está largado agora. Se eu soubesse que aconteceria isso, nunca teria ido naquele hotel”, disse ele.
“Nós ficamos conversando por uns cinco minutos, e, de repente, o Carlinhos Maia se levantou da cadeira, me agarrou e me beijou. Não esperava aquela reação, fiquei em choque. Aí ele me jogou na cama e acabou rolando. Começamos a ficar, e ele queria o meu cabaço, mas eu nunca tinha liberado para ninguém”, relembrou.
Leia Também:
Por fim o jovem confessou que se machucou durante o sexo com Carlinhos, devido ao tamanho e grossura do órgão sexual dele. “Nesse dia eu até chorei, porque era enorme, acabou comigo. Estou contando porque é uma coisa que está presa dentro de mim há três anos. Só liberei porque ele pediu muito, fiquei machucado”, confessou.
Chocado com esse relato do chulipa sobre o carlinhos maia…. pic.twitter.com/komSvXaxWt— victor (@chwrrybIossom) October 23, 2025
Conversas íntimas
Após seu relato, Chulipa compartilhou prints de mensagens íntimas enviadas pelo famoso. Na conversa, ele afirma que gostaria de se encontrar novamente com o amante, mas não quer manter uma relação.
“Já tenho uma vida, mas nossa parada é legal, sem compromisso. Você sabe disso. Seu c*zinho tem dono”, escreveu Carlinhos, sem esconder o clima de intimidade entre eles.
Por fim, o rapaz afirmou que se sentiu usado por Maia. “Continuamos conversando pelo Instagram por um ou dois dias, depois nunca mais ele me mandou mensagem. Eu me senti muito usado, porque o intuito dele me chamar para hotel era acabar com meu cabaço”, concluiu.
Influênciador Chulliipa expõe gravação de tela com mensagens de Carlinhos Maia. pic.twitter.com/8zF5cvMNBB— QG do POP (@QGdoPOP) October 24, 2025
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes