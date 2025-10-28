COMEÇA HOJE
Bell Marques, Timbalada e mais: shows gratuitos agitam Salvador
Evento tem entrada gratuita e acontece no Centro de Convenções
Por Edvaldo Sales
Desta terça-feira, 28, até quinta, 30, no Centro de Convenções de Salvador, vão acontecer shows que vão agitar a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM 2025). O evento promete surpreender o público com uma atração inédita que une cultura e música: o espaço Mina de Sons.
A iniciativa, anunciada pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), trará três noites de shows, paralelamente à programação técnica de um dos maiores eventos do setor mineral da América Latina.
Com capacidade para receber até 5 mil pessoas por noite, o espaço será palco de grandes nomes da música baiana, como Bell Marques, Luiz Caldas, Leo Estakazero, Targino Gondim, Timbalada e Olodum.
As apresentações musicais que acontecerão sempre a partir das 19h30 serão exclusivas para convidados. Congressistas terão acesso garantido aos shows e poderão retirar seus ingressos diariamente (1 por pessoa), a partir das 16h, no balcão de credenciamento.
Vitrine da mineração
Com previsão de receber cerca de 30 mil participantes em Salvador, a EXPOSIBRAM 2025 reunirá as maiores mineradoras em atuação no Brasil e no mundo, fornecedores de equipamentos e tecnologia, universidades, autoridades, entidades de classe e representantes de comunidades nacionais e internacionais.
A programação técnica abordará ainda temas como inovação, ESG, mineração em novas fronteiras, diversidade, inclusão, responsabilidade social e ambiental, e muito mais. Para participar do congresso e minicursos, é necessário realizar inscrição mediante pagamento. Já a entrada para a feira de negócios internacional é gratuita.
