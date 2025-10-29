POLÊMICA
Revoltado, Oruam detona e xinga vereadora: “P*ta”
Vereadora é a mesma que apresentou o Projeto Anti-Oruam
Por Edvaldo Sales
O rapper Oruam e a vereadora Amanda Vettorazzo (União Brasil) protagonizaram mais uma polêmica. Os dois trocaram farpas nessa terça-feira, 28, nas redes sociais. O artista compartilhou uma publicação no X (antigo Twitter) e xingou a parlamentar.
“Essa puta não me esquece, o que significa isso?”, disparou. O comentário foi uma resposta à crítica feita por Amanda, que havia atacado o artista após ele comentar sobre a megaoperação policial no Rio de Janeiro, que deixou 64 mortos.
Em sua publicação sobre as ações da polícia no Rio, Oruam afirmou que “a caneta mata mais do que o fuzil”, se referindo a cor da farda dos policiais, o que gerou revolta da vereadora.
“Você vai apodrecer na cadeia, seu verme”, escreveu Amanda, republicando o vídeo com a fala do rapper.
Projeto Anti-Oruam
Vale lembrar que, no final de janeiro de 2025, Amanda Vettorazzo apresentou um Projeto de Lei, batizado de Projeto Anti-Oruam, que tem como objetivo proibir que a Prefeitura de São Paulo contrate artistas que façam apologia ao crime ou ao uso de drogas.
Oruam, que é filho de Marcinho VP, um dos principais líderes do Comando Vermelho, responde em liberdade a acusações de associação ao tráfico e tentativa de homicídio.
