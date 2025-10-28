Oruam reage à megaoperação contra o CV que deixou mais de 60 mortos

Oruam usou de sua conta oficial do Instagram para criticar a operação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) foi deflagrada nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro, até o momento, 64 pessoas foram mortas, incluindo quatro policiais. O rapper Oruam, filho de um dos líderes históricos da facção, Marcinho VP, reagiu sobre a ação.

O músico utilizou de seu perfil oficial no Instagram para se manifestar sobre as consequências da operação nas comunidades do Alemão e da Penha. Em uma publicação, o artista criticou a ação policial.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Minha alma sangra quando a favela chora pq a favela tb tem família, se tirar o fuzil da mão existe o ser humano”, compartilhou o rapper.

Oruam se pronuncia sobre operação no Rio de Janeiro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Entenda a operação

A ação concentrou 2,5 mil agentes da polícia nos complexos do Alemão e da Penha, já é considerada como a mais mortal do Rio de Janeiro. Os criminosos reagiram à investida policial com barricadas, drones, bombas e intensos tiroteios.

Até o momento foram confirmados:

81 prisões;

Recolhimento de 75 fuzis;

62 suspeitos mortos, sendo dois deles da Bahia, e um do Espírito Santo;

Quatro policiais mortos, dois civis e dois militares;

Três inocentes feridos, um morador de rua, uma mulher que estava na academia e um homem que estava em um ferro-velho.

Oruam e a Justiça

Vale lembrar que o rapper Oruam tem um passado recente com a Justiça, visto que ele esteve sob prisão preventiva entre julho e setembro deste ano, após se tornar réu por tentativa de homicídio contra o delegado Moyses Santana Gomes e o oficial Alexandre Alves Ferraz.

Ao ser solto, Oruam foi recebido por uma multidão de fãs e amigos.