Oruam reage à megaoperação contra o CV que deixou mais de 60 mortos
Megaoperação da polícia contra o Comando Vermelho deixou mortes nesta terça-feira
Uma megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) foi deflagrada nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro, até o momento, 64 pessoas foram mortas, incluindo quatro policiais. O rapper Oruam, filho de um dos líderes históricos da facção, Marcinho VP, reagiu sobre a ação.
O músico utilizou de seu perfil oficial no Instagram para se manifestar sobre as consequências da operação nas comunidades do Alemão e da Penha. Em uma publicação, o artista criticou a ação policial.
“Minha alma sangra quando a favela chora pq a favela tb tem família, se tirar o fuzil da mão existe o ser humano”, compartilhou o rapper.
Entenda a operação
A ação concentrou 2,5 mil agentes da polícia nos complexos do Alemão e da Penha, já é considerada como a mais mortal do Rio de Janeiro. Os criminosos reagiram à investida policial com barricadas, drones, bombas e intensos tiroteios.
Até o momento foram confirmados:
- 81 prisões;
- Recolhimento de 75 fuzis;
- 62 suspeitos mortos, sendo dois deles da Bahia, e um do Espírito Santo;
- Quatro policiais mortos, dois civis e dois militares;
- Três inocentes feridos, um morador de rua, uma mulher que estava na academia e um homem que estava em um ferro-velho.
Oruam e a Justiça
Vale lembrar que o rapper Oruam tem um passado recente com a Justiça, visto que ele esteve sob prisão preventiva entre julho e setembro deste ano, após se tornar réu por tentativa de homicídio contra o delegado Moyses Santana Gomes e o oficial Alexandre Alves Ferraz.
Ao ser solto, Oruam foi recebido por uma multidão de fãs e amigos.
