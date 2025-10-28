Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Oruam reage à megaoperação contra o CV que deixou mais de 60 mortos

Megaoperação da polícia contra o Comando Vermelho deixou mortes nesta terça-feira

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

28/10/2025 - 17:56 h | Atualizada em 28/10/2025 - 18:12
Oruam usou de sua conta oficial do Instagram para criticar a operação
Oruam usou de sua conta oficial do Instagram para criticar a operação -

Uma megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) foi deflagrada nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro, até o momento, 64 pessoas foram mortas, incluindo quatro policiais. O rapper Oruam, filho de um dos líderes históricos da facção, Marcinho VP, reagiu sobre a ação.

O músico utilizou de seu perfil oficial no Instagram para se manifestar sobre as consequências da operação nas comunidades do Alemão e da Penha. Em uma publicação, o artista criticou a ação policial.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Minha alma sangra quando a favela chora pq a favela tb tem família, se tirar o fuzil da mão existe o ser humano”, compartilhou o rapper.

Oruam se pronuncia sobre operação no Rio de Janeiro
Oruam se pronuncia sobre operação no Rio de Janeiro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Entenda a operação

A ação concentrou 2,5 mil agentes da polícia nos complexos do Alemão e da Penha, já é considerada como a mais mortal do Rio de Janeiro. Os criminosos reagiram à investida policial com barricadas, drones, bombas e intensos tiroteios.

Até o momento foram confirmados:

  • 81 prisões;
  • Recolhimento de 75 fuzis;
  • 62 suspeitos mortos, sendo dois deles da Bahia, e um do Espírito Santo;
  • Quatro policiais mortos, dois civis e dois militares;
  • Três inocentes feridos, um morador de rua, uma mulher que estava na academia e um homem que estava em um ferro-velho.
Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Oruam e a Justiça

Vale lembrar que o rapper Oruam tem um passado recente com a Justiça, visto que ele esteve sob prisão preventiva entre julho e setembro deste ano, após se tornar réu por tentativa de homicídio contra o delegado Moyses Santana Gomes e o oficial Alexandre Alves Ferraz.

Ao ser solto, Oruam foi recebido por uma multidão de fãs e amigos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Oruam usou de sua conta oficial do Instagram para criticar a operação
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Oruam usou de sua conta oficial do Instagram para criticar a operação
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Oruam usou de sua conta oficial do Instagram para criticar a operação
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Oruam usou de sua conta oficial do Instagram para criticar a operação
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x