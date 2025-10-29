Menu
HOME > MÚSICA
PÂNICO

João Gomes relata terror durante operação no Rio: “Atiraram do nada”

Artista segue no Rio após fazer um show no domingo, 26

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

29/10/2025 - 8:14 h | Atualizada em 29/10/2025 - 9:15
João Gomes está no Rio de Janeiro
João Gomes está no Rio de Janeiro

O cantor João Gomes, de 23 anos, relatou um momento de pânico pelo qual passou na noite de terça-feira, 28, dia da megaoperação da polícia contra o crime organizado no Rio de Janeiro. A ação resultou em 64 mortos e se tornou a mais letal da história do estado.

O artista segue na capital fluminense após reunir, no último domingo, 26, 50 mil pessoas ao fazer um show gratuito na Lapa, no Centro da cidade. A apresentação faz parte da gravação de um novo DVD dele.

“Oi, galera. Meu irmão, na saída da locação, eu vim com meu assessor Cláudio e doido, bizarro, velho. Eu saí no carro, veio uma moto assim. A gente não entendeu por que a turma estava pedindo para voltar pro lugar da locação. Mas dizem que esses caras começaram a atirar do nada, velho. Meu Deus do céu”, iniciou João em um vídeo publicado no Instagram.

O artista seguiu: “E a gente, quando pegou as avenidas aqui, as rodovias, deserto, deserto, meu irmão. Que negócio do caramba, velho. Aí os meninos esperaram um pouco lá, porque a gente foi de van. Os meninos esperaram. Então, doido. Que bizarro, velho. Que loucura, velho!”.

Ele ainda divulgou um vídeo das ruas do Rio desertas, mas sem esclarecer exatamente em qual região da cidade o grupo estava naquele momento.

Veja o relato completo:

x