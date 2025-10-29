Menu
ENTRETENIMENTO
SERÁ?

Casal Vini Jr e Virginia é fake? Entenda suspeita de jogada de marketing

Vini e Virginia assumiram o namoro nessa terça-feira, 28

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

29/10/2025 - 13:00 h
Vini Jr e Virginia Fonseca assumiram o namoro
Vini Jr e Virginia Fonseca assumiram o namoro -

Uma propaganda estrelada pelo jogador Vinicius Junior no horário nobre da TV Globo está dando o que falar. O comercial, que foi ao ar em um dos intervalos do Jornal Nacional, é de uma casa de apostas e tem um texto sugestivo que pode ser interpretado com uma referência ao pedido de namoro feito à influenciadora Virginia Fonseca.

O atleta fez o pedido, com direito a quarto decorado com balões e corações, na tarde da última terça, 28. Mas na propaganda, gravada anteriormente, ele parecia saber exatamente o que iria acontecer. A empresa aproveitou o burburinho das redes sociais para emplacar um texto relacionado ao caso.

“Decidi me declarar para o Brasil inteiro ver. Me declarar para ela que aprendi a tratar com muito carinho. Ela, que é o do tipo detalhista. Mas, para ser sincero, eu gosto. Ela é companheira fiel que topa tudo. Quase todo brasileiro já se apaixonou por ela”, diz o jogador antes de relacionar a fala às apostas futebolísticas.

A propaganda repercutiu nas redes sociais e os internautas levantara a possibilidade de jogada de marketing. “O anúncio desse relacionamento com aquela decoração sem o mínimo de personalidade entrega que essa união é pura e estritamente comercial”, opinou uma pessoa.

“Show de horrores: a oficialização do namoro entre Vini Jr. e Virginia foi pensada e calculada para ser uma publi”, disse outra. “Isso foi um take gravado em fevereiro, dentre trocentos outros feitos com ele. Foi visto apenas a grande oportunidade de marketing de usar”, comentou outra seguidora.

Veja o comercial:

x