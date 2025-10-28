Assumidos! Virginia Fonseca e Vini Jr confirmam namoro após polêmicas

Primeiros boatos sobre o relacionamento de Vini Jr com Virginia Fonseca começaram em julho - Foto: Reprodução | Instagram

O casal mais comentado do momento finalmente confirmou o que os fãs já suspeitavam. A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vinicius Júnior, do Real Madrid, assumiram publicamente o namoro nesta terça-feira, 28. O anúncio foi feito no Instagram, com uma série de fotos que deixou a web em alvoroço.

Na publicação compartilhada pelos dois, o casal aparece em um cenário romântico, cercado por balões em formato de coração, pétalas de rosa e ursos de pelúcia. Na legenda, apenas um símbolo simples, mas revelador: “V❤️V” — uma confirmação discreta, porém suficiente para colocar fim aos rumores que circulavam há meses.

Início dos rumores

Os primeiros boatos sobre o relacionamento começaram em julho, quando Virginia foi vista na festa de aniversário do jogador, no Rio de Janeiro. Desde então, os dois foram flagrados em momentos íntimos, incluindo um passeio de iate em Marbella, na Espanha, no início de setembro.

As viagens da influenciadora para Madrid se tornaram cada vez mais frequentes, e até familiares de Vini Jr. chegaram a visitar a casa dela no Brasil.

O romance e as polêmicas

Apesar do clima de romance, o relacionamento enfrentou momentos turbulentos. O namoro ficou balançado após a divulgação de prints e conversas de Vini Jr. com outras mulheres.

Na época, Virginia expressou sua decepção, mas decidiu dar uma nova chance ao jogador. Ela afirmou que ele teve “atitude de homem” ao pedir desculpas publicamente.

Após a polêmica, Vini Jr. publicou uma declaração aberta sobre a influenciadora nos stories do Instagram:

“A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes [...] Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só pra estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera.”

Os prints das conversas foram divulgados pelo jornalista Léo Dias, que mostrou supostas trocas de mensagens e ligações de Vini com Day Magalhães, uma mulher com quem ele teria contato há meses, inclusive após Virginia retornar de Madrid.

Agora, depois de tantas idas e vindas, o casal decidiu oficializar de vez o romance e tornar público o que antes era apenas especulação, colocando um ponto final nos rumores sobre o status da relação.

