Amigo de Virginia Fonseca expõe bastidores do romance com Vini Jr

Lucas Guedez revelou detalhes do relacionamento de Virginia com o Vini Jr - Foto: Reprodução | Instagram

A relação entre Virginia Fonseca e Vini Jr. está cada vez mais em evidência, e os amigos da influenciadora também têm dado suas opiniões. Em entrevista ao portal LeoDias, Lucas Guedez, um dos confidentes mais próximos da famosa, abriu o jogo sobre o envolvimento da criadora de conteúdo com o jogador do Real Madrid e revelou detalhes do romance.

“Estou bem ansioso, mandei mensagem para ela. Estão se encontrando agora”, contou Lucas.

Detalhes do romance

Durante o bate-papo, Guedez afirmou que torce pelo casal e elogiou o atacante “Ele é gente boa, eles estão se gostando de verdade. Espero que saia alguma coisa legal dali. Ele é gente boa demais, conheci ele. Shippo o casal, mas tudo depende dela”, revelou.

Questionado sobre as mensagens trocadas por Vini Jr. com outra mulher enquanto Virginia estava em sua casa, o influenciador foi direto: “Não. Fiquei chateado, mas aí é com ela. Avisei. ‘E aí, amiga, vamos confiar?’ e ela falou ‘bora, vamos tentar’. Ela está solteira, tem que curtir”, declarou.

Momento íntimo em Mônaco

Enquanto os rumores aumentam, Virginia e Vini Jr. aproveitaram dias de descanso em Monte Carlo, Mônaco. O casal foi flagrado em um restaurante ao lado de amigos, em clima de intimidade. As imagens foram divulgadas pelo colunista Leo Dias.

Mais cedo, Virginia postou uma foto ao lado do craque, que apareceu cobrindo o rosto com um guardanapo, uma brincadeira que chamou atenção dos fãs. O casal desembarcou na Riviera Francesa na última segunda-feira, 27, acompanhado de pessoas próximas.

O romance e as polêmicas

Os boatos de um affair entre Virginia Fonseca e Vini Jr. começaram em julho, quando a influenciadora participou da festa de aniversário do jogador no Rio de Janeiro. Pouco depois, surgiram registros de ambos juntos em um passeio de iate em Marbella, na Espanha, no início de setembro.

Desde então, as viagens da influenciadora para Madrid se tornaram frequentes, e familiares do jogador também já estiveram na casa dela.

No entanto, o relacionamento ficou balançado após a divulgação de prints e conversas de Vini Jr. com outras mulheres. Na época, Virginia chegou a expressar sua decepção, mas acabou decidindo dar uma nova chance ao jogador.