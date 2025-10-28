PODEROSA!
Virginia Fonseca conquista feito internacional após post com Vini Jr
A famosa bateu recordes e desbancou Biancardi após assumir o romance com o atleta
Por Franciely Gomes
Virginia Fonseca atingiu uma marca histórica após assumir o namoro com o jogador Vini Jr, nesta terça-feira, 28. A influenciadora digital entrou para o time das WAGs — sigla em inglês para esposas e namoradas de jogadores, se tornando a segunda mais seguida do mundo.
Com 53,4 milhões de seguidores no Instagram, a ex-mulher de Zé Felipe só fica atrás de Georgina Rodríguez, mãe dos filhos de Cristiano Ronaldo, que possui 71,3 milhões de seguidores.
A loira ainda desbancou Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, que possui 39,9 milhões, e Bruna Biancardi, esposa de Neymar, que conta apenas com 14,4 milhões de seguidores.
A lista ainda possui Nicki Nicole, namorada de Lamine Yamal, com 23,3 milhões; Perrie Edwards, noiva de Alex Oxlade-Chamberlain, com 18,7 milhões; Hamisa Mobetto, mulher de Stephane Aziz Ki, com 12,3 milhões e Pilar Rubio, mulher de Sergio Ramos, com 10,9 milhões.
