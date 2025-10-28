Jojo Todynho se revolta e culpa Lula após megaoperação no Rio

A famosa fez um post sobre o assunto em suas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Jojo Todynho usou suas redes sociais para desabafar sobre a megaoperação do Rio de Janeiro, em combate a facção Comando Vermelho (CV), nesta terça-feira, 29. A cantora fez um post em seu perfil do Instagram criticando o Governo Federal e detonou o presidente Lula, alegando que a culpa é do PT, partido político do governante.

“Nossos policiais merecem respeito. Estamos à mercê da violência; tenho o maior prazer em proclamar, em alto e bom som, que eu nunca fui petista. É uma vergonha a sociedade brasileira normalizar o caos em que vivemos diariamente. É uma vergonha normalizar o preconceito e a falta de respeito com o outro por ter uma opinião diferente, isso não é democracia”, disse ela.

“Quando me deparo com pessoas dizendo que eu não tenho consciência de classe e vejo a ‘esquerdogata’ que me ofendeu também, ofendendo policiais, fica claro para mim que as piores pessoas são aquelas que apontam e julgam. Quem tem coragem de ser e se mostrar, se esconde atrás de bandeiras para praticar crimes e preconceitos”, reforçou.

A famosa ainda fez um alerta para os seguidores, pedindo que eles cobrem seus direitos aos atuais governantes. “Bato no peito e sustento meu posicionamento: tenho certeza de que nunca errei no meu caminho. População!!! ACORDEM quando essa corda arrebentar, eu não vou esquecer de relembrar vocês, quem veio a público dizer que o amor venceu”, disparou.

“Parem de tratar bandeiras como ‘pet de estimação’; aqui cada um está preocupado com o próprio bolso, não com o povo. E sempre lembrando da falta de educação, saúde e segurança para todos que não são os privilegiados!! Que Deus seja conosco!”, finalizou.