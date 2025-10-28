Menu
Megaoperação contra o CV: traficantes fecham aeroporto do Rio de Janeiro

Megaoperação deixa ao menos 60 mortos

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

28/10/2025 - 16:02 h
Megaoperação no Rio de Janeiro
Megaoperação no Rio de Janeiro -

Durante uma megaoperação realizada nesta terça-feira, 28, o acesso ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte da capital fluminense, foi bloqueado. Segundo moradores, o fechamento foi provocado por integrantes do Comando Vermelho.

A ação, considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, resultou em ao menos 60 mortes, entre elas quatro policiais. A operação, batizada de “Operação Contenção”, teve como objetivo cumprir 100 mandados de prisão e combater a expansão do Comando Vermelho.

De acordo com as autoridades, criminosos reagiram com tiros e lançaram bombas por drones, além de erguer barricadas em chamas para impedir o avanço das forças de segurança.

Os números foram confirmados pelo Palácio Guanabara.

Governo se pronuncia

Em nota oficial, o Governo do Estado do

Rio de Janeiro informou que a “Operação Contenção” é uma ação conjunta das forças de segurança estaduais, que mobilizou cerca de 2.500 policiais civis e militares nos complexos do Alemão e da Penha.

“A operação visa combater a expansão territorial do Comando Vermelho e capturar lideranças criminosas do Rio de Janeiro e de outros estados. A ação também conta com a participação de promotores do Ministério Público Estadual. A ‘Operação Contenção’ foi deflagrada após mais de um ano de investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE)”, diz o comunicado.

O governador Cláudio Castro afirmou ter solicitado apoio ao governo federal, mas, segundo ele, não obteve retorno ao pedido.

Veja vídeos

