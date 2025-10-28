Diamantes e muito luxo: o pedido de namoro milionário de Vini Jr. e Virginia

Anúncio foi feito de forma cinematográfica - Foto: Reprodução

O romance mais comentado das redes sociais foi finalmente confirmado. A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr., do Real Madrid, assumiram o namoro nesta terça-feira, 28, após semanas de especulações entre os fãs.

O anúncio foi feito de forma cinematográfica: um quarto de hotel em Mônaco coberto por rosas vermelhas, balões em formato de coração, ursinhos de pelúcia e um anel luxuoso que roubou a cena nas redes sociais.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O casal escolheu o Hôtel de Paris Monte-Carlo para celebrar o momento. Considerado um dos endereços mais sofisticados do mundo, o hotel tem diárias que variam entre R$ 7,8 mil e R$ 140 mil, com suítes que oferecem mordomo 24 horas, piscina aquecida e vista privilegiada para a Riviera Francesa.

Na foto publicada, o detalhe que mais chamou atenção foi a clássica caixa azul da Tiffany & Co., joalheria americana símbolo de pedidos de casamento e grandes histórias de amor. Modelos da marca custam algo em torno de 7,850 mil euros, R$ 50 mil na cotação atual. Já a pulseira custa 31 mil euros, algo em torno de R$ 200 mil.

Vini Jr. ganha atualmente 20 milhões de euros, segundo a imprensa espanhola, o que, na conversão, seria R$ 125 milhões. Logo, o anel comprado por ele seria algo em torno de 0,04% do salário do craque, enquanto a pulseira, cerca de 0,15%.

O anel é bem mais barato do que o dado por Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca, para a atual namorada, a cantora Ana Castela. A aliança teria custado R$ 80 mil, segundo informações do portal Leo Dias.

A influenciadora viajou à Europa logo após comemorar o aniversário de três anos da filha, Maria Flor, em Goiânia. Ela desembarcou em Madri na sexta-feira, 24, e, em seguida, seguiu para Mônaco com o craque. Fontes próximas revelam que o casal já vinha se conhecendo desde setembro e decidiu tornar o relacionamento público após uma reaproximação recente.