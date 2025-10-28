Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REPERCUTIU

Traída, Iza elogia Yuri Lima após separação: “Maravilhoso”

Relacionamento de Iza e Yuri chegou ao fim recentemente

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

28/10/2025 - 9:55 h
Iza e Yuri Lima
Iza e Yuri Lima -

Após ser traída por Yuri Lima, a cantora Iza fez um elogio ao ex depois de terminar a relação dos dois. Ela afirmou que o jogador de futebol é muito presente e comprometido com a criação da filha, Nala, de apenas um ano.

“Ele é um pai maravilhoso”, disse a artista em entrevista ao portal LeoDias. Ao ser questionada sobre a separação, ela se esquivou do assunto e deu a entender que deseja seguir em frente sem focar no rompimento.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Estou bem, estou tranquila. Eu tento não ficar falando sobre minha vida pessoal, mas eu acho que o mais importante é isso [estar tudo bem]...”, afirmou Iza. “A Nala está bem, está feliz, vendo o pai dela, me vendo o tempo inteiro. É isso que ela precisa, ela é a nossa preocupação. Não existe ex-pai, ele é um pai maravilhoso, e a Nala é muito sortuda por isso”, completou.

Leia Também:

Yuri Lima reage sobre vontade de voltar com Iza após separação
Iza manda recado sincero após término com Yuri Lima
Acabou! Iza confirma fim de relacionamento com Yuri Lima

Término

O término de Iza e Yuri foi anunciado em 7 de outubro. “Iza e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável”, diz o comunicado divulgado pela assessoria da artista.

“Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha, Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”, completou a equipe da cantora.

O primeiro término do casal havia acontecido em julho do ano passado, quando o jogador foi exposto por trocar mensagens picantes com outra mulher. Na época, Iza compartilhou um vídeo nas redes sociais e fez um desabafo sobre a infidelidade em meio à gravidez.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

IZA Yuri Lima

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Iza e Yuri Lima
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Iza e Yuri Lima
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Iza e Yuri Lima
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Iza e Yuri Lima
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x