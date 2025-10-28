REPERCUTIU
Traída, Iza elogia Yuri Lima após separação: “Maravilhoso”
Relacionamento de Iza e Yuri chegou ao fim recentemente
Por Edvaldo Sales
Após ser traída por Yuri Lima, a cantora Iza fez um elogio ao ex depois de terminar a relação dos dois. Ela afirmou que o jogador de futebol é muito presente e comprometido com a criação da filha, Nala, de apenas um ano.
“Ele é um pai maravilhoso”, disse a artista em entrevista ao portal LeoDias. Ao ser questionada sobre a separação, ela se esquivou do assunto e deu a entender que deseja seguir em frente sem focar no rompimento.
“Estou bem, estou tranquila. Eu tento não ficar falando sobre minha vida pessoal, mas eu acho que o mais importante é isso [estar tudo bem]...”, afirmou Iza. “A Nala está bem, está feliz, vendo o pai dela, me vendo o tempo inteiro. É isso que ela precisa, ela é a nossa preocupação. Não existe ex-pai, ele é um pai maravilhoso, e a Nala é muito sortuda por isso”, completou.
Término
O término de Iza e Yuri foi anunciado em 7 de outubro. “Iza e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável”, diz o comunicado divulgado pela assessoria da artista.
“Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha, Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”, completou a equipe da cantora.
O primeiro término do casal havia acontecido em julho do ano passado, quando o jogador foi exposto por trocar mensagens picantes com outra mulher. Na época, Iza compartilhou um vídeo nas redes sociais e fez um desabafo sobre a infidelidade em meio à gravidez.
