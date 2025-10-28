Namorada de Dado Dolabella justifica hematomas após polêmica; entenda

Marcela Tomaszewski voltou atrás e negou ter sido agredida por Dado Dolabella - Foto: Reprodução | Redes sociais

A modelo e miss Marcela Tomaszewski quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre o vídeo que circula nas redes sociais mostrando uma discussão com Dado Dolabella.

Nas imagens, ela aparece com hematomas nas mãos e no pescoço, o que levantou suspeitas de agressão por parte do ator. Marcela, no entanto, negou ter sido agredida e lamentou a proporção que o caso tomou.

“Não houve agressão. As imagens não foram divulgadas por mim nem por uma pessoa que trabalha comigo. Quando as coisas estão fora do contexto, infelizmente se tornam muito grandes”, explicou a modelo, afirmando que tudo se tratou de uma “briga de casal”.



A confusão começou após Rafa Clemente, amiga de Marcela, publicar fotos e vídeos da discussão. Nos registros, é possível ouvir trocas de palavras duras entre Dado e a mãe da miss.

Em um dos trechos, uma mulher diz: “Eu chorei com o que você me falou”, e o ator responde: “Mas ela mereceu”. Marcela rebate: “Eu devo ter merecido isso também, por ter pedido pra ti botar menos sal na comida”, e Dado ironiza: “É, foi por isso”.

Inicialmente, Marcela havia sido representada pelo advogado Diego Candido, mas decidiu encerrar o processo e não seguir com a denúncia. Segundo o profissional, ela optou por “preservar a imagem das partes envolvidas”.

A miss reforçou que, se houvesse ocorrido agressão, teria feito o boletim de ocorrência no momento em que esteve na delegacia. “Sou uma pessoa muito branca, acabei ficando com as marcas por um afastamento, por algo assim. Deixo claro que não houve agressão. Se tivesse acontecido, haveria um boletim de ocorrência”, afirmou.

Além da repercussão pessoal, o caso também impactou sua carreira. Estilista e prestes a lançar sua própria marca de biquínis, Marcela revelou que precisou adiar compromissos profissionais.

“Essa semana tive que cancelar trabalhos, assuntos da minha marca… Minha vida virou de cabeça pra baixo”, desabafou. A modelo contou ainda que está em casa, com a mãe, afastada de Dado Dolabella. “Estou em casa, com a minha mãe, não estou com ele nem em contato com ele. Ainda tem muita coisa para acontecer”, concluiu.