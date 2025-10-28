Erick Jacquin detona alimento amado pelo Brasil: “É uma m*rda!”

O profissional não poupou críticas ao alimento - Foto: Reprodução | Instagram

Erick Jacquin causou polêmica nas redes sociais ao detonar um dos alimentos mais amados pelos brasileiros. Convidado do programa ‘De Frente Com Blogueirinha’, o chef de cozinha fez duras críticas ao pão francês produzido e vendido no Brasil.

“Aqui o pão é ruim, tem poucas padarias que fazem pão. Aquele pão que a gente chama de pão francês é bom? É uma m*rda! É verdade. Eu como, às vezes, porque não tem outra coisa. Mas não é bom”, disse ele.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Érick Jacquin diz que o pão no Brasil é ruim:



“Aqui o pão é ruim. Aquele pão que a gente chama de francês é bom? Uma m*rda. Às vezes eu como porque não tem outra coisa… Eu moro do lado de uma padaria e o pão é péssimo”. pic.twitter.com/vK8DUXmK8C — QG do POP (@QGdoPOP) October 28, 2025

O ex-jurado do reality Masterchef Brasil ainda reforçou que as padarias da França são muito melhores do que as do Brasil. “Moro do lado de uma padaria e o pão é péssimo. Uma padaria na França é uma padaria. Não vende Coca-Cola, não vende cigarro, não vende manteiga. Por isso que o pão é bom”, concluiu.