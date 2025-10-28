DEU RUIM!
Erick Jacquin detona alimento amado pelo Brasil: “É uma m*rda!”
O chef de cozinha reforçou que não gosta do sabor do alimento
Por Franciely Gomes
Erick Jacquin causou polêmica nas redes sociais ao detonar um dos alimentos mais amados pelos brasileiros. Convidado do programa ‘De Frente Com Blogueirinha’, o chef de cozinha fez duras críticas ao pão francês produzido e vendido no Brasil.
“Aqui o pão é ruim, tem poucas padarias que fazem pão. Aquele pão que a gente chama de pão francês é bom? É uma m*rda! É verdade. Eu como, às vezes, porque não tem outra coisa. Mas não é bom”, disse ele.
O ex-jurado do reality Masterchef Brasil ainda reforçou que as padarias da França são muito melhores do que as do Brasil. “Moro do lado de uma padaria e o pão é péssimo. Uma padaria na França é uma padaria. Não vende Coca-Cola, não vende cigarro, não vende manteiga. Por isso que o pão é bom”, concluiu.
