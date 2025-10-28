Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM!

Erick Jacquin detona alimento amado pelo Brasil: “É uma m*rda!”

O chef de cozinha reforçou que não gosta do sabor do alimento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

28/10/2025 - 21:19 h
O profissional não poupou críticas ao alimento
O profissional não poupou críticas ao alimento -

Erick Jacquin causou polêmica nas redes sociais ao detonar um dos alimentos mais amados pelos brasileiros. Convidado do programa ‘De Frente Com Blogueirinha’, o chef de cozinha fez duras críticas ao pão francês produzido e vendido no Brasil.

Leia Também:

Ludmilla se pronuncia sobre megaoperação no Rio de Janeiro
Jojo Todynho se revolta e culpa Lula após megaoperação no Rio
Oruam reage à megaoperação contra o CV que deixou mais de 60 mortos

“Aqui o pão é ruim, tem poucas padarias que fazem pão. Aquele pão que a gente chama de pão francês é bom? É uma m*rda! É verdade. Eu como, às vezes, porque não tem outra coisa. Mas não é bom”, disse ele.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O ex-jurado do reality Masterchef Brasil ainda reforçou que as padarias da França são muito melhores do que as do Brasil. “Moro do lado de uma padaria e o pão é péssimo. Uma padaria na França é uma padaria. Não vende Coca-Cola, não vende cigarro, não vende manteiga. Por isso que o pão é bom”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Érick Jacquin pão francês

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O profissional não poupou críticas ao alimento
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

O profissional não poupou críticas ao alimento
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

O profissional não poupou críticas ao alimento
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

O profissional não poupou críticas ao alimento
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x