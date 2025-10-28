Ludmilla se pronuncia sobre megaoperação no Rio de Janeiro

A famosa desabafou sobre os perigos da operação - Foto: Reprodução | Instagram

Ludmilla usou seu perfil do Instagram para alertar os seguidores e amigos sobre os perigos da megaoperação do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28. A cantora fez um post em seu story e pediu aos moradores da cidade para ficarem em casa.

“Galera do Rio de Janeiro! Se protejam, fiquem em lugar seguro. Não é momento de sair de casa. Se você, por algum motivo, teve ou tem que sair por causa do trabalho, tenha cautela e se mantenha informado através dos canais oficiais. Se cuidem, amo vocês”, escreveu ela.

Post de Ludmilla no Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que a megaoperação da Polícia Militar já deixou cerca de 64 mortos e 81 pessoas foram presas. O objetivo é capturar integrantes da facção Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, localizados na Zona Norte da cidade.