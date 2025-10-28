CONTOU TUDO!
Ludmilla se pronuncia sobre megaoperação no Rio de Janeiro
A cantora usou suas redes sociais para alertar os fãs e amigos
Por Franciely Gomes
Ludmilla usou seu perfil do Instagram para alertar os seguidores e amigos sobre os perigos da megaoperação do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28. A cantora fez um post em seu story e pediu aos moradores da cidade para ficarem em casa.
Leia Também:
“Galera do Rio de Janeiro! Se protejam, fiquem em lugar seguro. Não é momento de sair de casa. Se você, por algum motivo, teve ou tem que sair por causa do trabalho, tenha cautela e se mantenha informado através dos canais oficiais. Se cuidem, amo vocês”, escreveu ela.
Vale lembrar que a megaoperação da Polícia Militar já deixou cerca de 64 mortos e 81 pessoas foram presas. O objetivo é capturar integrantes da facção Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, localizados na Zona Norte da cidade.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes