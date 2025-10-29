Menu
ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Sabrina Sato polemiza ao relembrar período no Pânico: "Humilhação"

Apresentadora desabafou durante programa na TV Globo

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

29/10/2025 - 15:33 h
Sabrina Sato
Sabrina Sato -

Sabrina Sato gerou polêmica nos bastidores da RedeTV!. A apresentadora comentou sobre o período em que trabalhou no programa “Pânico na TV”, afirmando ter passado por situações de ingratidão. A fala repercutiu, entre ex-colegas de equipe, entre eles, Rodrigo Scarpa, o Vesgo do humorístico.

“Emílio estendeu a mão quando ela era uma ex-BBB. Lá, se manteve por 10 anos, com salário de seis dígitos e fazendo todos os merchans”, escreveu o humorista nas redes sociais.

Scarpa ainda afirmou não entender o motivo de Sabrina ter exposto a situação. “Tinha tapete vermelho lá! Sou muito grato aos anos que fiquei no escritório da irmã dela. Talvez não tenha se expressado bem, sei lá! Gosto dela, mas soou meio mal essa fala”, desabafou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Rodrigo Scarpa (@rodrigoscarpa)

O que Sabrina Sato falou?

Durante o “Dança dos Famosos”, na TV Globo, Sabrina se emocionou ao reencontrar Nicole Bahls, com quem trabalhou no “Pânico na TV”. No momento de emoção, a apresentadora desabafou sobre as dificuldades enfrentadas na época do programa.

“A gente trabalhou juntas há muitos anos no Pânico, aos domingos, e era tanta humilhação que a gente passou. A gente ralava tanto... Agora, vê-la brilhar, dançar aqui, se divertir, é tão bom. Faz tão bem pra minha alma. Amiga, a gente venceu”, disse ela.

x