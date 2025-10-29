SAÚDE
Neto de Maurício Mattar é internado às pressas e estado de saúde preocupa
Esta é a segunda internação repentina do bebê, filho de Petra Mattar
Por Franciely Gomes
Neto de Maurício Mattar, Makai deu um susto nos internautas nesta semana. Segundo informações da filha do ator, Petra Mattar, o garotinho foi internado às pressas após apresentar complicações respiratórias.
Em seu perfil do Instagram, Petra contou detalhes sobre o estado de saúde do pequeno e pediu orações. “Peço uma corrente de orações para o Makai. Depois de quase uma semana de antibiótico, corticóide e protocolo usual, não houve alteração de imagem no raio-x”, disse ela.
Leia Também:
A artista ainda aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que recebeu dos seguidores. “Desta vez ele está no quarto, respira sozinho, sem suporte de oxigênio e com saturação satisfatória. Prometo, na medida do possível, mantê-los atualizados sobre a evolução do Makai. Obrigada por toda a energia positiva”, concluiu.
Essa é a segunda vez que o garotinho é internado. Em 2024, Makai foi diagnosticado com bronquiolite aguda e realizou um tratamento intensivo na UTI, com o uso de máscara de oxigênio.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes