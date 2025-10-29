Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
SAÚDE

Neto de Maurício Mattar é internado às pressas e estado de saúde preocupa

Esta é a segunda internação repentina do bebê, filho de Petra Mattar

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

29/10/2025 - 17:18 h | Atualizada em 29/10/2025 - 17:38
O garotinho já foi internado em 2024
O garotinho já foi internado em 2024 -

Neto de Maurício Mattar, Makai deu um susto nos internautas nesta semana. Segundo informações da filha do ator, Petra Mattar, o garotinho foi internado às pressas após apresentar complicações respiratórias.

Em seu perfil do Instagram, Petra contou detalhes sobre o estado de saúde do pequeno e pediu orações. “Peço uma corrente de orações para o Makai. Depois de quase uma semana de antibiótico, corticóide e protocolo usual, não houve alteração de imagem no raio-x”, disse ela.

A artista ainda aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que recebeu dos seguidores. “Desta vez ele está no quarto, respira sozinho, sem suporte de oxigênio e com saturação satisfatória. Prometo, na medida do possível, mantê-los atualizados sobre a evolução do Makai. Obrigada por toda a energia positiva”, concluiu.

Essa é a segunda vez que o garotinho é internado. Em 2024, Makai foi diagnosticado com bronquiolite aguda e realizou um tratamento intensivo na UTI, com o uso de máscara de oxigênio.

x