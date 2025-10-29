Menu
REVIRAVOLTA

Caso de assédio envolvendo Marcius Melhem sofre reviravolta na Justiça

O ator havia sido acusado de cometer uma série de assédios contra colegas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

29/10/2025 - 18:49 h
O famoso foi acusado de assediar colegas -

O caso de assédio sexual envolvendo o ator Marcius Melhem ganhou uma nova reviravolta nesta terça-feira, 29. Acusado de assediar três colegas de profissão, o ex-diretor da TV Globo teve seu processo paralizado após nova decisão judicial.

Segundo informações divulgadas pela Istoé GENTE, a juíza Juliana Benevides recebeu uma negativa da sentença de prosseguimento do julgamento. A decisão foi tomada por desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Os profissionais alegaram que a magistrada não rebateu de maneira consistente os argumentos apresentados pela defesa de Marcius Melhem. Juliana Benevides teria discordado dos argumentos iniciais e dado sequência ao processo.

Indignados com a decisão inicial, os advogados do famosos pediram o trancamento da ação e tiveram seu pedido atendido. O processo segue paralisado, mas pode ser reaberto caso a magistrada se manifeste novamente com novos argumentos.

