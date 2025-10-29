Caso de assédio envolvendo Marcius Melhem sofre reviravolta na Justiça

O famoso foi acusado de assediar colegas - Foto: Reprodução | Instagram

O caso de assédio sexual envolvendo o ator Marcius Melhem ganhou uma nova reviravolta nesta terça-feira, 29. Acusado de assediar três colegas de profissão, o ex-diretor da TV Globo teve seu processo paralizado após nova decisão judicial.

Segundo informações divulgadas pela Istoé GENTE, a juíza Juliana Benevides recebeu uma negativa da sentença de prosseguimento do julgamento. A decisão foi tomada por desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os profissionais alegaram que a magistrada não rebateu de maneira consistente os argumentos apresentados pela defesa de Marcius Melhem. Juliana Benevides teria discordado dos argumentos iniciais e dado sequência ao processo.

Indignados com a decisão inicial, os advogados do famosos pediram o trancamento da ação e tiveram seu pedido atendido. O processo segue paralisado, mas pode ser reaberto caso a magistrada se manifeste novamente com novos argumentos.