ENTRETENIMENTO
AMIGOS?

Oruam aparece em foto com conselheiro do CV morto em megaoperação

O rapaz compartilhou um registro ao lado do cantor

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

29/10/2025 - 18:14 h | Atualizada em 31/10/2025 - 12:03
Oruam posou ao lado do suspeito
Oruam posou ao lado do suspeito

A relação de Oruam com membros da facção Comando Vermelho (CV) voltou à tona após a megaoperação do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, 29, viralizou na web um registro do rapper ao lado do paraense Wesley Martins e Silva, mais conhecido como “PP”, considerado pelas autoridades como a liderança do Comando Vermelho no Pará, ocupando o cargo de conselheiro-geral do estado.

Foto de Wesley Martins e Silva, vulgo "PP", ao lado do Rapper Oruam
Foto de Wesley Martins e Silva, vulgo "PP", ao lado do Rapper Oruam | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Apesar da circulação do registro, não há informações sobre o grau de intimidade entre o cantor e o rapaz, que foi um dos mais de 120 mortos durante a operação, sendo quatro policiais, além de 81 suspeitos presos. De acordo com informações divulgadas pelo Palácio Guanabara, a ação contou com a participação de 2,5 mil agentes das Polícias Civil e Militar, além de unidades especiais.

Ao todo, cerca de 16 baianos ligados ao CV foram presos no Rio de Janeiro e dois foram mortos. São eles: Júlio Souza Silva, Alan Barbosa Fonseca, Anailton Conceição dos Santos, Armando Santos de Jesus, Carlos Anderson Mattos Conceição, Carlos Henrique Souza dos Santos, Danilo Ferreira do Amor Divino, Diogo Garcez Santos Silva, Fábio Francisco Santana Sales, Felipe de Jesus do Rosário, Felipe Neves da Silva, Lucas Santos Barbosa, Marlon Niza dos Santos Júnior, Pedro Henrique Mascarenhas Ribeiro, Robert da Silva de Jesus, Rauflan Santos Costa.

