Saiba quem são os 16 baianos do CV presos em megaoperação no Rio

Megaoperação foi realizada pelas forças de segurança do Rio de Janeiro - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

A megaoperação realizada pelas forças de segurança do Rio de Janeiro nos complexos da Penha e do Alemão resultou na prisão de 16 baianos e na morte de dois suspeitos naturais da Bahia, ligados ao Comando Vermelho (CV).

Parte dos presos tinha atuação direta no tráfico de drogas em Feira de Santana, Lauro de Freitas e Salvador, além de envolvimento em homicídios e porte ilegal de armas. As informações são da TV Bahia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dois baianos mortos

Dois dos suspeitos mortos na megaoperação eram baianos. Um deles foi identificado como Júlio Souza Silva, de 26 anos, natural de Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele tinha envolvimento com o Comando Vermelho (CV) no bairro do Nordeste de Amaralina e já havia sido preso por tráfico de drogas. Júlio cumpria pena em regime semiaberto e é apontado como reincidente.

Saiba quem são os presos:

1. Alan Barbosa Fonseca

| Foto: Reprodução

Natural de Feira de Santana, é suspeito de tráfico de drogas, roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

2. Anailton Conceição dos Santos

| Foto: Reprodução

Natural de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, tem passagem por tráfico de drogas.

3. Armando Santos de Jesus

| Foto: Reprodução

Natural de Salvador, tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

4. Carlos Anderson Mattos Conceição

| Foto: Reprodução

Cumpriu pena no Conjunto Penal de Feira de Santana em 2024, mas o crime não foi especificado pela polícia.

5. Carlos Henrique Souza dos Santos

| Foto: Reprodução

Tem passagem pela polícia por apropriação indébita, em Salvador.

6. Danilo Ferreira do Amor Divino

| Foto: Reprodução

Conhecido como Dani ou Mazola, é natural de Feira de Santana. Tem passagens por posse irregular de arma de fogo, uso de documento falso e porte de entorpecentes.

7. Diogo Garcez Santos Silva

| Foto: Reprodução

Apontado como chefe criminoso em Feira de Santana, com influência direta na criminalidade na Penha (RJ). Tem ocorrências por associação para o tráfico (2023) e porte ilegal de arma de fogo.

8. Fábio Francisco Santana Sales

| Foto: Reprodução

Suspeito de ameaça em Alagoinhas, no interior da Bahia. O caso foi registrado na Delegacia Virtual.

9. Felipe de Jesus do Rosário

| Foto: Reprodução

Preso por tentativa de homicídio contra um agente de segurança pública, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em Itatim (BA). É suspeito de matar um estudante em Feira de Santana.

10. Felipe Neves da Silva

| Foto: Reprodução

Natural de Feira de Santana, tem passagem por consumo pessoal de drogas.

11. Lucas Santos Barbosa

| Foto: Reprodução

Apontado como um dos chefes da facção em Feira de Santana. Tem passagem por homicídio em 2024.

12. Marlon Niza dos Santos Júnior

| Foto: Reprodução

Natural de Canavieiras, possui passagens por tráfico de drogas e homicídio qualificado.

13. Pedro Henrique Mascarenhas Ribeiro

| Foto: Reprodução

Suspeito de três homicídios e um roubo em Feira de Santana, entre 2023 e 2025. Foi preso na cidade, mas recebeu alvará de soltura em novembro de 2024.

14. Robert da Silva de Jesus

| Foto: Reprodução

Apontado como chefe da facção no bairro de Portão, em Salvador. É acusado de organizar ações do Comando Vermelho contra o Mutirão, em Catu de Abrantes (Camaçari). Foi preso em 2022 e recebeu alvará de soltura no mesmo ano.

15. Rauflan Santos Costa

| Foto: Reprodução

Tem passagens por tráfico e associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso, entre 2023 e 2025. Os crimes ocorreram em Ilhéus e Itabuna.

Número de mortos

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro confirmou na manhã desta quarta-feira, 29, a informação de que os números de mortos após a megaoperação das forças de segurança nos complexos da Penha e do Alemão já ultrapassa 130 pessoas. De acordo com o órgão, 128 civis e quatro policiais perderam a vida, totalizando 132 vítimas.

Esse número não constava no balanço oficial do governo do Rio, que havia divulgado na terça-feira, 28, que a operação terminou com 64 mortos. A ação entrou para o ranking das mais letais da história fluminense.