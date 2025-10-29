Moradores deixam mais de 50 corpos em praça no Rio após operação

Vítimas da Operação Contenção no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

O Rio de Janeiro vive momentos de tensão em meio à Operação Contenção que deixou pelo menos 60 pessoas mortas sendo quatro policiais. Mas moradores do Complexo da Penha, na Zona Norte, deixaram mais de 50 corpos na Praça São Lucas, na Estrada José Rucas, uma das principais da região, na madrugada desta quarta-feira (29).

O coronel da PM, Marcelo de Menezes Nogueira, disse em entrevista ao G1, que tomou conhecimento dos corpos e está investigando o ocorrido.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os corpos estavam na área de mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde se concentraram os confrontos entre as forças de segurança e traficantes.

A Polícia Civil informou que o atendimento às famílias para o reconhecimento oficial ocorrerá no prédio do Detran localizado ao lado do Instituto Médico-Legal (IML), a partir das 8h.