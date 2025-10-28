Rui Costa assume dianteira e vai ao Rio resolver crise de segurança

Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), foi escalado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a dianteira no gerenciamento da crise na segurança pública do Rio de Janeiro, após a operação policial desta terça-feira, 28, considerada a mais letal da história do estado.

Em nota divulgada pela Casa Civil, logo após uma reunião convocada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), o ministério informou que o político baiano ligou para Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, para discutir ações.

Durante a conversa, Castro solicitou vagas para presídios federais, o que foi atendido por Rui. A expectativa é que o ministro embarque para o Rio de Janeiro acompanhado de Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, e de William Marcel Murad, diretor-executivo da Polícia Federal, onde terão uma agenda com o governador do Rio de Janeiro.

"O ministro Rui Costa entrou em contato com o governador Cláudio Castro e comunicou a disponibilidade de vagas em presídios federais para receber os presos. Além disso, solicitou a realização de uma reunião de emergência na capital fluminense, com participação dele e do ministro Ricardo Lewandowski", diz trecho da nota.

Entenda a operação

As forças de segurança do Rio de Janeiro realizam, nesta terça-feira, 28, uma ação contra integrantes do Comando Vermelho (CV), em comunidades do Rio de Janeiro,

Até o momento, 64 óbitos foram registrados, além de 81 prisões. A operação já é considerada pela gestão do Rio de Janeiro como a maior da história do estado.