Megaoperação no Rio coloca a cidade em Estágio 2; entenda o que é
Por Leilane Teixeira
O município do Rio de Janeiro entrou no Estágio 2 de Operações na tarde desta terça-feira, 28, conforme informou o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio).
A medida foi adotada por causa das ocorrências policiais que resultaram em mortes, prisões e interdições intermitentes em ruas das zonas Norte, Oeste e Sudoeste da cidade.
O que significa o Estágio 2
O Estágio 2 é acionado quando há ocorrências com impacto moderado na rotina da cidade, exigindo atenção redobrada da população. Nessa fase, o COR intensifica o monitoramento e coordena ações entre órgãos municipais para minimizar transtornos e orientar os cidadãos.
Ele indica uma situação de alerta, mas ainda sem risco generalizado ou colapso nos serviços públicos, o que ocorreria em estágios mais altos.
Motivo da mudança de estágio
A alteração para o Estágio 2 foi motivada por uma megaoperação policial na Zona Norte contra o Comando Vermelho, que deixou ao menos 60 suspeitos mortos e quatro policiais feridos. Após a ação, houve reações de criminosos, que bloquearam vias e incendiaram veículos em diferentes pontos da cidade.
Entre as áreas afetadas estão os complexos do Alemão, Penha, Chapadão e São Francisco Xavier, além de bairros como Vila Isabel, Tijuca, Freguesia (Jacarepaguá) e Taquara. Vias expressas importantes, como a Avenida Brasil, Linha Vermelha, Linha Amarela e a Grajaú-Jacarepaguá, também tiveram bloqueios temporários.
Situação nas vias
Por volta das 15h43, o COR registrava interdições em pontos como a
- Avenida Paulo de Frontin (Tijuca);
- Linha Vermelha (Maré);
- Avenida Brasil (Benfica, Ramos e Barros Filho);
- Estrada do Itararé (Ramos).
Algumas vias já haviam sido liberadas ao longo da tarde, entre elas a Rua Riachuelo (Lapa), a Linha Vermelha (sentido Centro) e a Linha Amarela (Cidade de Deus e Freguesia).
Nas rodovias federais, a BR-101 foi fechada em São Gonçalo e a BR-040 teve bloqueios na altura do Jardim Gramacho.
Impacto no transporte
De acordo com o Rio Ônibus, mais de 100 linhas tiveram itinerários alterados. A MOBI-Rio informou que os corredores Transbrasil e Transcarioca do BRT, além de serviços de conexão, também foram afetados.
Orientações do COR
A prefeitura reforça as seguintes recomendações de segurança:
- Evite circular nas regiões afetadas;
- Permaneça em local seguro;
- Mantenha-se informado pelos canais oficiais do COR;
- Utilize o aplicativo COR.Rio (Android e iOS);
- Em caso de emergência, ligue 190 (Polícia Militar) ou 193 (Bombeiros).
Fake news sobre Estágio 4
Publicações nas redes sociais chegaram a afirmar que o Rio havia entrado no Estágio 4, o segundo mais grave, mas o COR desmentiu a informação.
“As informações verdadeiras estão sendo divulgadas nas redes oficiais do @operacoesrio. Não acredite em fake news”, reforçou o Centro de Operações.
