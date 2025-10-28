Megaoperação no Rio coloca a cidade em Estágio 2; entenda o que é

O Estágio 2 é acionado quando há ocorrências com impacto moderado na rotina da cidade - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O município do Rio de Janeiro entrou no Estágio 2 de Operações na tarde desta terça-feira, 28, conforme informou o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio).

A medida foi adotada por causa das ocorrências policiais que resultaram em mortes, prisões e interdições intermitentes em ruas das zonas Norte, Oeste e Sudoeste da cidade.

O que significa o Estágio 2

O Estágio 2 é acionado quando há ocorrências com impacto moderado na rotina da cidade, exigindo atenção redobrada da população. Nessa fase, o COR intensifica o monitoramento e coordena ações entre órgãos municipais para minimizar transtornos e orientar os cidadãos.

Ele indica uma situação de alerta, mas ainda sem risco generalizado ou colapso nos serviços públicos, o que ocorreria em estágios mais altos.

Motivo da mudança de estágio

A alteração para o Estágio 2 foi motivada por uma megaoperação policial na Zona Norte contra o Comando Vermelho, que deixou ao menos 60 suspeitos mortos e quatro policiais feridos. Após a ação, houve reações de criminosos, que bloquearam vias e incendiaram veículos em diferentes pontos da cidade.

Entre as áreas afetadas estão os complexos do Alemão, Penha, Chapadão e São Francisco Xavier, além de bairros como Vila Isabel, Tijuca, Freguesia (Jacarepaguá) e Taquara. Vias expressas importantes, como a Avenida Brasil, Linha Vermelha, Linha Amarela e a Grajaú-Jacarepaguá, também tiveram bloqueios temporários.

Situação nas vias

Por volta das 15h43, o COR registrava interdições em pontos como a

Avenida Paulo de Frontin (Tijuca);

Linha Vermelha (Maré);

Avenida Brasil (Benfica, Ramos e Barros Filho);

Estrada do Itararé (Ramos).

Algumas vias já haviam sido liberadas ao longo da tarde, entre elas a Rua Riachuelo (Lapa), a Linha Vermelha (sentido Centro) e a Linha Amarela (Cidade de Deus e Freguesia).

Nas rodovias federais, a BR-101 foi fechada em São Gonçalo e a BR-040 teve bloqueios na altura do Jardim Gramacho.

Impacto no transporte

De acordo com o Rio Ônibus, mais de 100 linhas tiveram itinerários alterados. A MOBI-Rio informou que os corredores Transbrasil e Transcarioca do BRT, além de serviços de conexão, também foram afetados.

Orientações do COR

A prefeitura reforça as seguintes recomendações de segurança:

Evite circular nas regiões afetadas;

Permaneça em local seguro;

Mantenha-se informado pelos canais oficiais do COR;

Utilize o aplicativo COR.Rio (Android e iOS);

Em caso de emergência, ligue 190 (Polícia Militar) ou 193 (Bombeiros).

Fake news sobre Estágio 4

Publicações nas redes sociais chegaram a afirmar que o Rio havia entrado no Estágio 4, o segundo mais grave, mas o COR desmentiu a informação.

“As informações verdadeiras estão sendo divulgadas nas redes oficiais do @operacoesrio. Não acredite em fake news”, reforçou o Centro de Operações.