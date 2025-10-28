Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Alckmin convoca reunião de emergência após operação no Rio de Janeiro

Governo do RJ alegou falta de apoio da gestão federal

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

28/10/2025 - 19:48 h
Alckmin convocou reunião de emergência
Alckmin convocou reunião de emergência -

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), convocou uma reunião de urgência com integrantes da Esplanada dos Ministérios, no final da tarde desta terça-feira, 28. O encontro em caráter extraordinário discutiu a operação que acontece no Rio de Janeiro.

Segundo informações do portal Valor Econômico, além de Alckmin, participaram da reunião os ministros Rui Costa (Casa Civil), Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Titular da pasta, Ricardo Lewandowski cumpre agenda no Ceará.

Mais cedo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou não ter conseguido apoio do governo federal para a ação. A reunião, ainda de acordo com a publicação, teve como objetivo alinhar estratégias de posicionamento do Planalto com relação ao episódio.

O Portal A TARDE tentou contato com os ministros citados pela reportagem, mas nãpo obteve retorno até a publicação da matéria.

Operação no Rio de Janeiro

As forças de segurança do Rio de Janeiro realizam, nesta terça-feira, 28, uma ação contra integrantes do Comando Vermelho (CV), em comunidades do Rio de Janeiro,

Até o momento, 64 óbitos foram registrados, além de 81 prisões. A operação já é considerada pela gestão do Rio de Janeiro como a maior da história do estado.

Tags:

Comando Vermelho Geraldo Alckmin Rio de Janeiro Rui Costa

x