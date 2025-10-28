POLÍTICA
Bahia lidera geração de energia eólica e é destaque em evento nacional
Governador Jerônimo Rodrigues recebe homenagem e celebra liderança da Bahia na produção de energia eólica durante evento em São Paulo
Por Redação
A Bahia se consolida como líder nacional na geração de energia eólica, de acordo com os dados mais recentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). O desempenho do estado é destaque na 16ª edição da Brazil WindPower, realizada nesta terça-feira, 28, em São Paulo.
A abertura oficial da Feira contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, que recebeu a comenda Embaixador dos Ventos. Para o chefe do executivo, a Bahia vive um momento de alegria e celebração ao despontar nacionalmente como o estado que mais investe.
Vim aqui hoje com minha comitiva para receber essa homenagem e reconhecimento, pois a Bahia é líder no Brasil em produção de energia eólica e mais; estamos em quase 100% juntando todas as energias renováveis produzidas na Bahia somadas ao que a Bahia consome de energia elétrica
Na abertura foi lançado o Relatório "Agenda 2050: Propostas para Descarbonizar e (neo)industrializar o Brasil", documento que visa realizar ações com metas para, em 25 anos, descarbonizar e economia brasileira.
Realizado pela Associação Brasileira de Energia Eólica – Abeeolica, o evento reúne, durante três dias, os principais líderes, especialistas e empresas do setor para promover conexões, negócios e debates estratégicos para reforçar o papel da energia eólica como uma solução estratégica para a descarbonização da economia brasileira e o avanço rumo a um futuro mais sustentável.
