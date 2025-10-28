Secretário que divulgou lista de pessoas com HIV em Feira pede demissão

Sérgio Barradas Carneiro pediu demissão - Foto: Jorge Magalhães / Divulgação Prefeitura de Feira de Santana

O secretário de Mobilidade Urbana de Feira de Santana, Sérgio Barradas Carneiro, pediu demissão do cargo nesta terça-feira, 28. Segundo comunicado oficial, o advogado entregou uma carta de desligamento ao prefeito José Ronaldo de Carvalho. Ele comandava a pasta desde o início da atual gestão, em 1º de janeiro de 2025.

A saída de Sérgio ocorre após controvérsia em setembro, quando a Prefeitura de Feira de Santana publicou no Diário Oficial uma lista com 600 nomes de pessoas com HIV/AIDS.

A portaria, assinada pelo então secretário de Mobilidade Urbana, revogava o direito dessas pessoas ao benefício do passe livre no transporte coletivo urbano de Feira, gerando forte repercussão negativa.

Na ocasião, em nota, Sérgio informou que a divulgação dessa lista não foi de “má-fé”, e teria ocorrido por conta de uma falha no sistema.

Na carta de demissão, o secretário agradeceu ao prefeito pelo convite e atenção dispensada enquanto esteve no cargo.

"Gostaria de lhe pedir que me dispensasse desta tarefa, a pedido, a partir desta data. Espero que Vossa Excelência continue buscando as soluções que o nosso Município tanto espera com toda experiência adquirida ao longo da sua vida pública. Desejo sinceros votos de êxito na sua missão", afirmou.

Em contato com a reportagem, Sérgio Carneiro, que é advogado e ex-deputado federal, afirmou o pedido de desligamento foi apresentado na última sexta-feira (24) e divulgado oficialmente pela prefeitura nesta terça-feira. Sobre a motivação, Carneiro disse tratar-se de questão “de ordem pessoal”.

